FCDL-CE vai liderar missão empresarial cearense a Portugal, em outubro

Ao todo, 40 empresários do comércio varejista de pequeno porte vão viajar à Europa para ter imersão e troca de experiências com empresários europeus, explica ao O POVO o presidente da FCDL-CE, Freitas Cordeiro

O presidente da FCDL-CE, Freitas Cordeiro, anunciou que uma missão empresarial cearense comandada pela entidade estará em Portugal entre os dias 10 e 14 de outubro. Ao O POVO, ele explica que a iniciativa tem como foco os pequenos varejistas cearenses da Capital e do Interior. Serão 40 empresários participantes da missão.

Freitas destaca que essa será uma imersão para que o empresário busque soluções de negócios e amplie e estabeleça contatos com o empresariado europeu. "Portugal é uma porta de entrada ao mercado comum europeu e nós gostaríamos de sinalizar a esses empresários as oportunidades que existem ali, onde temos riscos e oportunidades, buscando soluções a partir de uma noção diferente, é abrir a mente do pequeno empresário."

"O mundo todo está se conectando, e os empresários precisam estar junto nessa novidade, colhendo essas novas informações. Esse é o nosso desafio, instigar os nossos empreendedores a ter essa visão. O seu tamanho é você quem faz e tudo depende do quão atualizado o negócio está", complementa.

Desempenho do comércio em 2022

No Ceará, o setor de comércio teve crescimento de 2,9% ante janeiro, o que significa crescer quase o triplo da média nacional (1,1%) no período, segundo os cálculos da Pesquisa Mensal do Comércio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

