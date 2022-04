Ótica cearense investe R$ 1,5 mi em duas novas lojas

O ceo da Ópticas Itamaraty, Panta Cavalcante Neto, informou que para 2022 tem investimentos da ordem de R$1,5 milhão em duas novas lojas, sendo uma em Fortaleza e outra em um estado que ainda não tem operações. Atualmente, possui lojas na Capital do Ceará, duas em São Luiz (MA) e duas em Teresina (PI).



Nesse primeiro trimestre, a empresa registrou crescimento de 7%. “Estamos num momento de muita volatilidade. Volatilidade essa que os especialistas acham que não acaba mais. Esse negócio do novo normal não existe, esse é o normal. É um mundo de incertezas, não tem mais aquele negócio o meu (setor) é tranquilo. Todo setor está muito volátil”, analisa o executivo em relação cenário econômico.

Além das lojas físicas, a marca tem investido na multicanalidade com atendimento presencial, em casa ou no trabalho do cliente e, também, no e-commerce, lançado em dezembro de 2021.



