Primeiros pré-contratos para hub de hidrogênio verde no Ceará serão assinados em 30 dias

Os primeiros pré-contratos para produção de hidrogênio verde no Ceará devem ser assinados nos próximos 30 dias.

A informação foi dada pelo presidente do Complexo do Pecém, Danilo Serpa, durante coletiva de imprensa para detalhar a assinatura de memorando de entendimento para construção de um parque de tancagem no local, justamente focado no transporte e no armazenamento da amônia, principal matéria-prima para produção do hidrogênio verde.

"A gente tem 17 memorandos assinados. Claro, que tem empresas que já estão em fase bem avançada, que nos próximos 30 dias vamos assinar já um pré-contrato. Isso é um passo adiante do memorando", comemorou Danilo Serpa.

