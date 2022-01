Ceará deve liderar em projetos de energia eólica offshore com sanção

Presidente Jair Bolsonaro sancionou as regras para geração de energia dentro do mar nessa terça-feira, 25. Projetos do hub de hidrogênio verde serão beneficiados

O Ceará deve liderar o mercado brasileiro de projetos em energia eólica offshore após a regulamentação da produção de energia em alto mar. Nessa terça-feira, 25, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida, que deve destravar investimentos bilionários.



O Ceará possui os primeiros projetos idealizados no País, num total de cinco projetos de parques de geração desse tipo. Desde 2016 esses empreendimentos aguardavam no começo de uma fila que agora possui 23 projetos, cujos licenciamentos ambientais estão em curso no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

Dos 56GW a licenciar em energia offshore, 11GW era para o litoral cearense, o que representa quase 20% do total.

A regulamentação deve acelerar esse processo de liberação, pois gera regras para operação. Isso deve viabilizar também a produção de hidrogênio verde no Ceará. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar de Energias Renováveis (FER), o deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE), tanto Ceará, quanto Rio Grande do Norte, são os estados com maior potencial em geração eólica offshore, o que deve beneficiar a economia dos estados.

"Isso viabiliza (a produção) do hidrogênio verde, que será a redenção do mundo não só para diminuir as emissões de carbono, mas para a geração de emprego e desenvolvimento", comemora o parlamentar. Segundo ele, a medida tem potencial para viabilizar a exportação de energia do Ceará para outros continentes a um preço competitivo. "Isso com certeza nos coloca como um centro econômico do mundo".

Relação da regulamentação com o hub de hidrogênio

O montante de energia gerado pelas offshore e a necessidade das plantas de eletrólise (onde é produzido o H2V) é que relaciona os dois setores. No total, são 6,39 gigawatts (GW) de potência instalada a partir desses projetos pensados para a costa cearense. Isso representa metade da demanda das plantas de hidrogênio cujo protocolo já foi assinado com o Governo do Estado, segundo calcula Luiz Eduardo Barbosa, diretor de Geração Centralizada do Sindienergia-CE.

“É muita energia. Aqui, a gente vai ter essa condição do hub (de hidrogênio verde) e vai precisar de energia, é fato. Não é nenhuma especulação. Todos os protocolos vão para frente? Não sei, mas mesmo que vá a metade, é muita coisa”, afirma, sinalizando que haverá mercado para as eólicas no mar cearense.

Instalada, hoje, a potência da geração eólica no Ceará soma cerca de 2,5 GW, de acordo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Somada às demais (térmica, solar e hidrelétrica), a potência instalada no Estado chega a 5,1 GW. “Já existem 42 GW de projetos de eólica offshore com pedidos de licenciamento no Ibama. Este valor é cerca de duas vezes maior que os 23 GW de projetos de eólica onshore cadastrados para participação no próximo leilão de eólica onshore e também é superior aos 19 GW de eólica onshore instalados”, diz relatório produzido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), que debateu o tema no ano passado.