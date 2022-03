Ceará cresce acima da média nacional e registra alta de 6,63% no PIB em 2021

O detalhamento oficial do PIB do Estado no ano passado, bem como as projeções para 2022 serão reveladas ainda hoje, 22 de março, pelo Ipece

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), aproveitou a transmissão ao vivo semanal desta terça-feira, 22 de março, para antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de 2021. Conforme o líder do Executivo cearense, a soma de todas as riquezas produzidas no Ceará aumentou em 6,63% com relação ao resultado registrado em 2020.

Desempenho do Ceará ficou acima da média registrada no Brasil ao longo de 2021, que conforme Camilo, foi de 4,6%. "Crescemos mais de dois pontos percentuais acima do Brasil e isso é muito bom. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, sei que os desafios são enormes e queremos trabalhar ainda mais para gerar empregos e investimentos no nosso Estado", acrescenta Camilo.

O detalhamento oficial do PIB do Estado no ano passado, bem como as projeções para 2022 serão reveladas pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) ainda hoje, 22 de março, em evento híbrido previsto para ocorrer às 16 horas.

O Ipece, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Ceará, porém, revelou no começo da manhã desta terça-feira, 22 de março, que o setor com melhor desempenho no Estado em 2021 foi a indústria, com crescimento de 13,35%.

Na sequência, conforme o Instituto, o setor de Serviço teve o segundo melhor desempenho na economia cearense ao longo do ano passado, sendo seguido pelo resultado das atividades econômicas relacionadas ao agronegócio. A área de Serviços, conforme Camilo, teve um crescimento de cerca de 6%.

No comparativo trimestral, considerando apenas o desempenho da economia cearense registrada nos meses outubro, novembro e dezembro de 2021, a economia do Ceará cresceu 3,44% com relação a igual período do ano imediatamente anterior. No mesmo recorte de dados, o Brasil teve crescimento de 1,6%.

O evento para apresentação dos resultado do PIB do Ceará ocorrerá no auditório do Instituto localizado no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, no bairro Cambeba, em Fortaleza. As informações também serão transmitidas ao vivo pelo canal do Ipece no Youtube.

Durante o evento serão detalhadas as operações econômicas do último trimestre de 2021, o balanço do referido ano e ainda as expectativas dos analistas para o desempenho do PIB do Ceará em 2022.

Ao comentar os resultados, Camilo prestou agradecimentos ainda a todos os setores produtivos e administrativos da economia do Estado, incluindo empresários, empreendedores, gestores e técnicos da administração pública e investidores.

"Temos segurança jurídica, investimentos em infraestrutura, somos um estado que honra com seus compromissos, que investe em educação e tudo isso tem sido muito importante para nosso crescimento", afirma Camilo ao mencionar diferenciais do Estado na captação de investimentos externos. O gestor pontua ainda que as projeções para 2022 são animadoras e que a previsão é de que o estado "continue crescendo e ainda mais", finaliza, o governador.

