Previsão é que novo polo industrial negociado em Maranguape seja maior que o de Guaiúba

O Guaiuba Chermikal Park tem campo de 42,25 hectares. A ideia do novo espaço é funcionar em modelo de condomínio e fomentar a cadeia produtiva dos setores químico, de confecções e metal mecânico do Ceará

Novo polo industrial é estudado e negociado para o município de Maranguape com tamanho acima do campo de 42,25 hectares de Guaúba. A ideia é fomentar a cadeia produtiva dos setores químico, de confecções e metal mecânico do Ceará.

O formato pensado também é para o modelo de condomínio e capacidade para mais de 20 empresas, com estimativa de mais de 3 mil empregos diretos.

Sobre o assunto Na inauguração, investimento no Polo Químico de Guaiúba é anunciado em R$ 150 mi

Reunião já foi realizada com a Prefeitura de Maranguape, com apresentação de pré-projeto. Ainda haverá encontro para pleitear incentivos fiscais com o Governo do Ceará.

A primeira proposta contou com presenças do presidente da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), Ricardo Cavalcante; do presidente do Sindicato das Empresas de Confecção do Ceará, Daniel Gomes; do presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC), Marcos Soares; do diretor de Maranguape Shopping Mall, Jackson Girão e do meu amigo Paulo Neto.

Com informações da repórter Carol Kossling

