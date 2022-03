Indústria local registra o melhor desempenho no PIB do Ceará em 2021

A informação foi antecipada pelo Ipece na manhã desta terça-feira, 22 de março, horas antes da divulgação oficial do resultado do PIB de 2021 do Ceará

A indústria cearense computou o melhor resultado na avaliação econômica do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará em 2021. A informação foi antecipada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) na manhã desta terça-feira, 22 de março.

Na sequência, o setor de serviços teve o segundo melhor resultado na composição do PIB do Estado ao longo do ano passado, sendo seguido pelas atividades agropecuárias. O Ipece, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Ceará, divulgará oficialmente os detalhes do PIB cearense na tarde desta terça-feira, 22, às 16 horas.

O evento para apresentação dos resultado da economia do Estado em 2021 ocorrerá de forma híbrida, (presencial e virtual) no auditório do Instituto localizado no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

As informações serão transmitidas ao vivo pelo canal do Ipece no Youtube. Durante o evento serão detalhadas as operações econômicas do último trimestre de 2021, o balanço do referido ano e ainda as expectativas dos analistas para o desempenho do PIB do Ceará em 2022.

Há ainda a expectativa de que os números sejam comentados pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), durante a transmissão ao vivo nas redes sociais realizada semanalmente às 12 horas.

