Klabin investe R$ 188 milhões para quintuplicar produção no Ceará

A Klabin inaugurou oficialmente a sua fábrica de produção de embalagens no município de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza) com presença da diretoria e governo do Estado e município. Em operação desde 2020, a planta já estava em operação com 50 funcionários e produção de 20 mil toneladas, mas não houve solenidade de inauguração até então por conta da pandemia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta sexta-feira, 18, além de inaugurar oficialmente, a diretoria anunciou o investimento de R$ 188 milhões na ampliação do espaço. Segundo a Klabin, a partir de 2023 a produção vai quintuplicar a capacidade e chegar a 100 mil toneladas de embalagens produzidas. Com isso, a empresa inicia no segundo semestre os processos seletivos de 200 vagas.

Sobre o assunto Para Guedes, Brasil é a 'maior fronteira aberta de investimentos no mundo'

Guedes: 'Todos os bancos centrais estão dormindo, mas o nosso acordou mais cedo'

A Klabin destaca que os investimentos no Estado fazem parte de seu projeto de crescimento no Nordeste. Eles enxergam no Ceará uma demanda crescente de empresas por embalagens, principalmente do mercado de fruticultura e industrial, além do e-commerce.

Como fazer em caso de erros nas transferências por Pix | Dei Valor



Confira produção especial do O POVO:

PODCAST VOO 168 BASTIDORES

​

Tags