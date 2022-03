Grendene atinge R$ 541,8 milhões de lucro líquido em 2021 e mira expansão internacional

Empresa computa R$ 121 milhões em investimento no ano de 2021 e pretender expandir ações em 2022 com foco especial para o mercado exterior

A Grendene, empresa do setor calçadista, atingiu um crescimento de 15,6% no lucro líquido registrado em 2021 com relação ao ano de 2020. Detentora de marcas como Melissa, Rider, Ipanema, Grendha, Zaxy, Cartago e Pega Forte, a empresa com sede em Sobral, no Ceará, encerrou o ano passado com lucro líquido de R$ 541,8 milhões.

As informações integram o balanço econômico da companhia divulgado nesta quinta-feira, 17 de março. "Estes resultados não seriam possíveis sem o esforço, dedicação e criatividade de todos os nossos colaborares. Estamos orgulhosos do comprometimento dos nossos funcionários com a empresa e com nossos clientes", destaca a administração da empresa no anúncio dos resultados.

Com relação à receita bruta, a Grendene encerrou 2021 com valor estimado em R$ 2,8 bilhões. Patamar representa um crescimento de 21,9% com relação a 2020. Entre os investimentos registrados em 2021 destacados pela companhia está a construção da sociedade com a startup 3G Radar com foco na internacionalização dos produtos e marcas da empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Estudo para integrar exportação Ceará e Paraíba de calçados, confecção e têxtil é elaborado pela Sudene

Grendene vai inaugurar em 2022 fábrica em Crato para ampliação de produção de calçados

Grendene quase quadruplica lucro líquido nos nove primeiros meses de 2021

"Buscamos explorar o potencial de nossas marcas no mercado internacional de calçados, ampliando a nossa representatividade", pontua a administração da empresa. No fechamento de 2021, a companhia computou abertura de 45 novos "Clubes Melissas" no Brasil, saindo de 346 lojas para 391 pontos comerciais, além de 136 lojas no Exterior, sendo cinco nos Estados Unidos, mercado especialmente cobiçado pela empresa.

No relatório de divulgação de resultados, a Grendene destaca ainda a futura relevância da nova fábrica da companhia no Ceará. Estimada em R$ 30 milhões e em processo de construção no Crato, na região do Cariri, a nova unidade fabril terá produção voltada para calçados em geral e componentes de EVA.

A empresa cearense registrou produção de 154 milhões de pares de sapatos em 2021, dos quais 32,9 milhões foram destinados para exportação. No somatório de investimentos no ano passado, empresa computou montante de R$ 121,6 milhões, destinado para manutenção das linhas de produção, resgate de ativos e modernização das fábricas.

Sobre o assunto Aumento da Selic divide entidades do setor produtivo

Na inauguração, investimento no Polo Químico de Guaiúba é anunciado em R$ 150 mi

Em 2020, o volume de investimento havia sido de R$ 73,2 milhões e antes disso, em 2019, de R$ 52,4 milhões. Com a promessa de investimentos ainda maiores em 2022, a empresa cearense busca fortalecer sua presença em todas as regiões do Brasil, mas com foco na ampliação das exportações, com especial foco no mercado norte-americano.

Confira produção especial do O POVO:

PODCAST VOO 168 BASTIDORES

​

Tags