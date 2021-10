Grendene quase quadruplica lucro líquido nos nove primeiros meses de 2021

A Grendene comunicou ao mercado ter alcançado lucro líquido de R$ 370 milhões, entre os meses de janeiro e setembro de 2021, frente período equivalente do ano passado, o que representa uma alta de 285%.

A informação foi dada apresentação do balanço do 3º trimestre de 2021, quando a empresa alcançou crescimento de 87,7% do lucro líquido, passando a R$ 208,1 milhões, contra R$ 110,8 milhões no 3º trimestre de 2020.



Já o Ebitda (sigla inglesa para lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 140,6 milhões, o que representa queda de 4,9% na comparação entre julho a setembro deste ano, com o observado nos mesmos meses durante o ano passado.

Quanto à receita líquida, de aproximadamente R$ 1,5 bilhão nos nove primeiros meses do ano, o crescimento foi de 46,5%. No trimestre, a alta foi mais modesta, de 6,4%, para um montante de R$ 671 milhões.

A empresa anunciou, ainda, a distribuição de R$ 134,7 milhões em dividendos (aproximadamente R$0,15/ação), a serem pagos no dia 24 de novembro. Esta é a terceira distribuição da Grendene em 2021, totalizando R$ 250 milhões.

“Após 19 meses, desde o início da pandemia no Brasil, o 3T21 se apresenta como o período mais próximo do que podemos chamar de um cenário de normalidade”, destacou a Grendene no comunicado.



De acordo com analistas da XP, a recomendação para o investidor é classificada como “neutra”, com um preço-alvo de R$ 10,70 por ação.