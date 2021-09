Grendene vai inaugurar em 2022 fábrica em Crato para ampliação de produção de calçados

A empresa do setor de calçados Grendene tem planos de inaugurar em 2022 uma fábrica em Crato, na região do Cariri, no Ceará. De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fábrica deve ser um investimento de 30 milhões de reais para a expansão da produção de calçados e componentes de EVA.

A companhia estima que a abertura da fábrica deve gerar mil novos empregos e a fábrica deve ocupar uma área de 10.800 m². A meta é que a ampliação seja capaz de aumentar para 500 mil pares de sapatos por mês.

No comunicado aos acionistas, é informado que, conforme resolução do Estado do Ceará, foi aprovado a

prorrogação e o aumento dos Incentivos Fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do programa Provin/CE. A medida vai valer para os estabelecimentos localizados em Sobral, Crato e Fortaleza até 2032. O documento é assinado pelo diretor de Relações com Investidores, Alceu Demartini de Albuquerque.

A Grendene é detentora das marcas: Melissa, Ipanema, Zaxy, Rider, Cartago, Grendha, Pega Forte e Grendene Kids. A empresa comercializa os seus produtos para o mercado interno e externo, conta com mais de 24 mil funcionários e seis unidades: Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Fortaleza, Sobral e Crato, no Ceará e Teixeira de Freitas, na Bahia.

A marca chegou em 1990 ao Ceará, com a primeira unidade fabril em Fortaleza. Em 93, foi inaugurada uma unidade em Sobral e, quatro anos depois, houve o início das operações da terceira unidade localizada no Ceará, no Crato.

