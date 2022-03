Em Fortaleza, ministro da educação anuncia R$ 21 milhões em investimentos para a UFC

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou a liberação de R$ 21 milhões para investimentos em obras de infraestrutura na Universidade Federal do Ceará (UFC). A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 10, durante solenidade de inauguração de três laboratórios no campus do Pici, em Fortaleza. Segundo o ministro, o montante será liberado em duas etapas, sendo R$ 15 milhões já neste ano e os outros R$ 6 milhões em 2023.

Os recursos serão destinados à conclusão do bloco didático do campus de Sobral, do ginásio gímnico no campus do Pici e de projetos de instalação de placas fotovoltaicas. Ao anunciar o aporte, o ministro defendeu a importância das instituições de ensino públicas e fez elogios à reitoria da Universidade. “A Educação é a grande força motriz que muda a sociedade. O trabalho que a UFC realiza é admirável, porque nós conseguimos retirar um elemento que é prejudicial [a política]”, afirmou Ribeiro.

O ministro ainda criticou a existência de “política partidária e ideológica” dentro das instituições públicas de ensino superior e considerou que, desde a entrada de Cândido Albuquerque na reitoria, a UFC abriu mais espaço para atividades de pesquisa e inovação.

Durante a solenidade, Cândido recordou que, ao assumir como reitor, em 2019, havia 53 obras paralisadas na Universidade há mais de oito anos. Segundo ele, 51 delas já estão concluídas. Ele também citou o fato de, até o começo de sua gestão, a UFC ter apenas uma patente registrada. Nos últimos três anos, mais 24 foram concedidas. “Temos o compromisso de transformar, cada vez mais, essa em uma universidade de ponta em ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo”, discursou.

Foram inaugurados nesta quinta-feira, 10, os laboratórios de Ensaios Mecânicos (LEM), de Energias Renováveis (LER) e de Eficiência Energética em Força Motriz (Lamotriz), além do bloco do Departamento de Engenharia de Produção. Ao todo, os equipamentos receberam cerca de R$ 3,01 milhões em investimentos.

Atrasos

As obras do Laboratório de Ensaios Mecânicos ficaram paralisadas por cerca de 10 anos, segundo o professor Eduardo Cabral, do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil da UFC. O LEM será utilizado para estudos de estruturas de concreto usadas na construção civil, como pilares, vigas e lajes, em tamanho real ou em modelos reduzidos. “Caso um engenheiro tenha uma dúvida sobre a estrutura de uma viga de um prédio, ele pode avaliar nesse laboratório”, destaca Cabral.

Já a construção do bloco do Departamento de Engenharia de Produção atende a uma demanda pendente desde 2014. Antes da edificação do prédio, o departamento estava instalado em outro bloco, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica. O novo prédio, que possui dois pavimentos e área construída de 1.043,18 metros quadrados, conta com laboratórios, salas de aula e de estudo, biblioteca, auditório, salas administrativas e gabinetes para professores. Parte do prédio já estava edificada desde 2016, ano em que a obra foi paralisada.

Também foram destravadas reformas e ampliações no Centro de Ciências Agrárias, que é constituído pelos Laboratórios de Agricultura Tropical, Fruticultura Tropical e de Biologia e Tecnologia Pesqueira; e no Centro de Ciências, onde houve intervenções na infraestrutura dos Departamentos de Geologia e Física.



