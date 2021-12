Setur define meta de ocupação hoteleira para não "lotar" Ceará durante o Carnaval 2022

Há temor na cúpula do Estado que caso o Ceará receba mais turistas do que a meta nível de contaminação suba e haja retrocessos

O Ceará não deve ter festas públicas de Carnaval, mas a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) já monta estratégias de divulgação do destino de forma inusitada: a ideia é definir uma meta de ocupação hoteleira de forma a não “lotar” o destino durante o período carnavalesco de 2022. Segundo o titular da Setur, Arialdo Pinho, a medida é uma forma de precaução para diminuir ao máximo a chance de recrudescimento da pandemia no Estado.

“Foi um ano difícil, ainda tenho receio da responsabilidade do que vamos fazer em janeiro e fevereiro (de 2022), no período de alta estação. O Governo do Estado não tem feito publicidade, nós só temos feito promoção, para não lotar demais o destino. A nossa ideia é que o destino trabalhe entre 75% e 90% de sua ocupação. Temos receio de que, fazendo publicidade, haja uma lotação e acabe tendo problemas graves”, disse Arialdo em reunião com empresários e entidades do trade turístico.

Aos empresários e entidades, o secretário enfatizou que, caso as regras de segurança sanitária não sejam seguidas no período, mesmo que em festas particulares, e a contaminação aumente, gerando a retomada das restrições, os mais prejudicados serão as empresas do setor de turismo, já cambaleantes após quase dois anos de pandemia. “A esperança é que não tenha (retrocesso), mas a responsabilidade está em nossas mãos”.

