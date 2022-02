No primeiro fim de semana após reinauguração, bondinho de Ubajara tem fila e espera para passeio

De acordo com Gilson Mota, diretor do Parque Nacional de Ubajara, as filas ocorreram devido ao funcionamento do bondinho necessitar de um acompanhamento nos seus primeiros 30 dias de uso

Reinaugurado na terça-feira, 22, o Bondinho do Parque de Ubajara, localizado na Serra da Ibiapaba, teve seu primeiro dia de uso na sexta-feira, 25. A expectativa é de que o equipamento fomente o fluxo de visitantes na região, conhecida por suas belezas naturais e clima serrano. Nos primeiros dias de uso, foram registradas algumas filas e reclamações pela demora no funcionamento.

De acordo com Gilson Mota, diretor do Parque Nacional de Ubajara, as filas ocorreram devido ao funcionamento do bondinho necessitar de um acompanhamento nos seus primeiros 30 dias de uso. Por isso, foi preciso um controle na chegada de passageiros interessados em utilizar o equipamento.

“As determinações da Setur (Secretaria do Turismo) é de que os 30 primeiros dias seriam de Operação Assistida, com acesso gratuito e limite de 350 pessoas por dia, por ordem de chegada. As filas aconteceram, principalmente ontem, 27, quando tivemos um grande fluxo de pessoas. Porém, as pessoas fizeram trilhas, foram para Mirantes, cachoeiras e outros atrativos do Parque”, detalhou.

A modernização do Bondinho contou com aplicação de R$ 12,68 milhões, sendo R$ 3,83 milhões recurso do Governo do Ceará e R$ 8,85 milhões financiados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O aparelho é composto de duas cabines suspensas por cabo de aço, com capacidade para 8 pessoas, que percorrem um trajeto de 550 metros entre a estação superior e a inferior (Estação do Monte e Estação do Vale). E pode transportar até 350 passageiros por dia.

Os primeiros dias de uso do Bondinho têm sido acompanhados pela Setur (Foto: Divulgação Parque Nacional de Ubajara)



