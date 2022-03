Ceará negocia novo financiamento com BID para construção de novas rodovias

O Ceará está negociando um novo pacote de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para dar continuidade ao projeto "Ceará de ponta a ponta". O intuito é garantir financiamento para ampliação da malha rodoviária do Estado, com a construção de novas rodovias.

A informação foi revelada no fim da manhã desta terça-feira, 1º de março, pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo pelas redes sociais. "Em breve lançaremos novo pacote de investimentos para as estradas no Estado, beneficiando muitos municípios", destacou o gestor estadual.

Em outubro de 2021, o Estado chegou a articular R$ 1,5 bilhão para três grandes pacotes de obras de infraestrutura e desenvolvimento com a instituição. Mas não foram revelados detalhes sobre quais municípios serão beneficiados com a nova aplicação de recursos, mas Camilo destaca que passou a manhã de hoje, 1º, em reunião com equipe técnica da Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Ceará para definição de um plano de obras.

O governador do Estado reforçou novamente que "muitos municípios serão beneficiados". O foco do investimento se concentrará na construção de novas rodovias no Estado, mas também destinará recursos para revitalização e manutenção de estradas já existentes.

"Será fundamental para ampliar e cada vez mais melhorar a malha rodoviária do Ceará", finaliza Camilo. Ação terá impacto estratégico na consolidação do hub logístico defendido pelo governo estadual, com a interligação de todas as regiões do Estado via rodovias, com rotas expressas entre os polos produtores e os centros de comercialização, incluindo o complexo portuário do Pecém.

