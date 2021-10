Ceará articula financiamento de R$ 1,5 bilhão para obras de infraestrutura com BID

Em articulação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ceará busca investimento de R$ 1,5 bilhão para três grandes pacotes de obras de infraestrutura e desenvolvimento para o Estado. A informação foi revelada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), na manhã desta terça-feira, 5 de outubro.

Os projetos de investimentos são de três áreas distintas, a primeira volta-se para construção de novas rodovias, recuperação de vias já existentes e principalmente na modernização dos aeroportos regionais, bem como na construção de novas unidades com intuito de expandir a malha área em funcionamento no Ceará.

"Meu maior objetivo é aprovar financiamento para todas as estradas no Ceará, estamos fazendo vários investimentos de recuperação e construção de novas vias e queremos ainda fortalecer todos os nossos aeroportos regionais, construindo novos e modernizando o que já existe", destaca o governador.

As negociações com o BID para liberação do financiamento ocorreram de forma presencial, em Brasília, na tarde de segunda-feira, 4 de outubro, com encontro do governador do Ceará e o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Morgan Doyle.

"É papel do estado investir em infraestrutura, no que há de melhor e mais moderno para atrair investimentos e gerar oportunidades para o povo cearense", argumenta Camilo.

O segundo grande pacote diz respeito a cerca de US$ 60 milhões para conjunto de ações voltadas para segurança pública do Estado. A verba, conforme Camilo, já está aprovada para liberação e será aplicada para compra de equipamentos, modernização de bases de fiscalização e vigilância e também no treinamento de agentes de segurança.

Além disso, o sistema judiciário do Ceará passará por uma reformulação, com intuito em modernizar os sistemas operacionais para dar mais dinamicidade no andamento dos processos. "Quero encerrar o meu mandato com o Ceará Digital totalmente implementado, com todos os sistemas de gestão pública digitalizados e interligados", defende Camilo.

*Com informações do repórter Armando de Oliveira Lima, que viajou a Morada Nova a convite da empresa Betânia

