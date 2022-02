Ceará inaugura estrada que liga município de Piquet Carneiro ao distrito de Ibicuã

O governo do Ceará inaugurou a nova pavimentação da rodovia CE-475, no trecho entre a sede do município e o distrito de Ibicuã. A solenidade foi comandada pelo governador Camilo Santana (PT), ao lado da vice-governadora Izolda Cela, neste sábado, 26.

Antes da obra, a população trafegava por uma estrada de terra. Com a reforma, a população de Piquet Carneiro, município localizado na região do Sertão Central, pode usufruir de uma nova rodovia com 16 quilômetros de extensão, com pavimentação e sinalização.

No local, foram realizados serviços preliminares, movimento de terra, drenagem, pavimentação, pontes e bueiros, sinalização (horizontal e vertical), além de proteção ambiental.

Na ocasião, o chefe do Poder Executivo Estadual destacou que o ganho que uma rodovia leva qualidade leva à região: “A estrada traz desenvolvimento, oportunidades, geração de novos negócios, escoamento da produção, segurança no transporte das famílias. Esse é o objetivo desta estrada”, reforçou Camilo.

A vice-governadora Izolda Cela lembrou a importância de uma malha viária segura para o desenvolvimento local: “Uma estrada tem uma importância grande. Os deslocamentos fazem parte da nossa vida. A própria economia precisa de estruturas que facilitem esse descolamento. Temos hoje uma qualidade reconhecida nesse trabalho, mas é claro que o trabalho continua”, disse Izolda.

Ponta a Ponta

Com investimento de R$ 12 milhões do Tesouro Estadual, a obra faz parte do Programa Ceará de Ponta a Ponta. A pavimentação do trecho dá continuidade aos serviços de melhoria da malha viária que vêm sendo realizados pelo Governo do Ceará, com o objetivo de proporcionar segurança e agilidade a quem trafega pelas rodovias cearenses.

