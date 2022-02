Veja calendário completo do pagamento do Auxílio Brasil em 2022

O pagamento do Auxílio Brasil 2022 de R$ 400 seguirá até o dia 25 de fevereiro. Porém, os beneficiários já podem consultar o calendário de depósitos do programa social de março até dezembro deste ano. O novo calendário do Auxílio Brasil para 2022 seguirá os mesmos princípios do Bolsa Família, sendo pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Confira abaixo as datas do calendário de pagamento do Auxílio Brasil 2022:

A liberação dos recursos ocorrerá de forma escalonada com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável pelas famílias beneficiárias. Em 2022, além de manter o pagamento de R$ 400 até dezembro, o Auxílio Brasil projeta ainda a expansão de beneficiários mensalmente com base nas informações do Cadastro Único para Programas Sociais (Cadunico).

Calendário das datas do Auxílio Brasil para fevereiro de 2022

NIS com final 1 - 14/2



14/2 NIS com final 2 - 15/2



15/2 NIS com final 3 - 16/2



16/2 NIS com final 4 - 17/2



17/2 NIS com final 5 - 18/2



18/2 NIS com final 6 - 21/2



21/2 NIS com final 7 - 22/2



22/2 NIS com final 8 - 23/2



23/2 NIS com final 9 - 24/2



24/2 NIS com final 0 - 25/2

Calendário das datas do Auxílio Brasil para março de 2022



NIS com final 1 - 18/3



18/3 NIS com final 2 - 21/3



21/3 NIS com final 3 - 22/3



22/3 NIS com final 4 - 23/3



23/3 NIS com final 5 - 24/3



24/3 NIS com final 6 - 25/3



25/3 NIS com final 7 - 28/3



28/3 NIS com final 8 - 29/3



29/3 NIS com final 9 - 30/3



30/3 NIS com final 0 - 31/3

Calendário das datas do Auxílio Brasil para abril de 2022

NIS com final 1 - 14/4



14/4 NIS com final 2 - 18/4



18/4 NIS com final 3 - 19/4



19/4 NIS com final 4 - 20/4



20/4 NIS com final 5 - 22/4



22/4 NIS com final 6 - 25/4



25/4 NIS com final 7 - 26/4



26/4 NIS com final 8 - 27/4



27/4 NIS com final 9 - 28/4



28/4 NIS com final 0 - 29/4

Calendário das datas do Auxílio Brasil para maio de 2022

NIS com final 1 - 18/5



18/5 NIS com final 2 - 19/5



19/5 NIS com final 3 - 20/5



20/5 NIS com final 4 - 23/5



23/5 NIS com final 5 - 24/5



24/5 NIS com final 6 - 25/5



25/5 NIS com final 7 - 26/5



26/5 NIS com final 8 - 27/5



27/5 NIS com final 9 - 30/5



30/5 NIS com final 0 - 31/5

Calendário das datas do Auxílio Brasil para junho de 2022

NIS com final 1 - 17/6



17/6 NIS com final 2 - 20/6



20/6 NIS com final 3 - 21/6



21/6 NIS com final 4 - 22/6



22/6 NIS com final 5 - 23/6



23/6 NIS com final 6 - 24/6



24/6 NIS com final 7 - 27/6



27/6 NIS com final 8 - 28/6



28/6 NIS com final 9 - 29/6



29/6 NIS com final 0 - 30/6

Calendário das datas do Auxílio Brasil para julho de 2022

NIS com final 1 - 18/7



18/7 NIS com final 2 - 19/7



19/7 NIS com final 3 - 20/7



20/7 NIS com final 4 - 21/7



21/7 NIS com final 5 - 22/7



22/7 NIS com final 6 - 25/7



25/7 NIS com final 7 - 26/7



26/7 NIS com final 8 - 27/7



27/7 NIS com final 9 - 28/7



28/7 NIS com final 0 - 29/7

Calendário das datas do Auxílio Brasil para agosto de 2022

NIS com final 1 - 18/8



18/8 NIS com final 2- 19/8



19/8 NIS com final 3 - 22/8



22/8 NIS com final 4 - 23/8



23/8 NIS com final 5 - 24/8



24/8 NIS com final 6 - 25/8



25/8 NIS com final 7 - 26/8



26/8 NIS com final 8 - 29/8



29/8 NIS com final 9 - 30/8



30/8 NIS com final 0 - 31/8

Calendário das datas do Auxílio Brasil para setembro de 2022

NIS com final 1 - 19/9



19/9 NIS com final 2 - 20/9



20/9 NIS com final 3 - 21/9



21/9 NIS com final 4 - 22/9



22/9 NIS com final 5 - 23/9



23/9 NIS com final 6 - 26/9



26/9 NIS com final 7 - 27/9



27/9 NIS com final 8 - 28/9



28/9 NIS com final 9 - 29/9



29/9 NIS com final 0 - 30/9

Calendário das datas do Auxílio Brasil para outubro de 2022

NIS com final 1 - 18/10



18/10 NIS com final 2 - 19/10



19/10 NIS com final 3 - 20/10



20/10 NIS com final 4 - 21/10



21/10 NIS com final 5 - 24/10



24/10 NIS com final 6 - 25/10



25/10 NIS com final 7 - 26/10



26/10 NIS com final 8 - 27/10



27/10 NIS com final 9 - 28/10



28/10 NIS com final 0 - 31/10

Calendário das datas do Auxílio Brasil para novembro de 2022

NIS com final 1 - 17/11



17/11 NIS com final 2 - 18/11



18/11 NIS com final 3 - 21/11



21/11 NIS com final 4 - 22/11



22/11 NIS com final 5 - 23/11



23/11 NIS com final 6 - 24/11



24/11 NIS com final 7 - 25/11



25/11 NIS com final 8 - 28/11



28/11 NIS com final 9 - 29/11



29/11 NIS com final 0 - 30/11

Calendário de pagamento Auxílio Brasil em dezembro de 2022

NIS com final 1 - 12/12



12/12 NIS com final 2 - 13/12



13/12 NIS com final 3 - 14/12



14/12 NIS com final 4 - 15/12



15/12 NIS com final 5 - 16/12



16/12 NIS com final 6 - 19/12



19/12 NIS com final 7 - 20/12



20/12 NIS com final 8 - 21/12



21/12 NIS com final 9 - 22/12



22/12 NIS com final 0 - 23/12

