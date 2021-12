Confira calendário atualizado do Auxílio Brasil de R$ 400 em 2022

O pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 será retomado no dia 18 de janeiro de 2022. O calendário de depósitos do programa social que substituiu o Bolsa Família deste ano foi encerrado no dia 23 de dezembro. O novo calendário do Auxílio Brasil para 2022 seguirá os mesmos princípios do Bolsa Família, sendo pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

A liberação dos recursos ocorrerá de forma escalonada com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável pelas famílias beneficiárias. Em 2022, além de manter o pagamento de R$ 400 até dezembro, o Auxílio Brasil projeta ainda a expansão de beneficiários mensalmente.

Calendário das datas do Auxílio Brasil para janeiro de 2022

NIS com final 1 - 18/1

NIS com final 2 - 19/1

NIS com final 3 - 20/1

NIS com final 4 - 21/1

NIS com final 5 - 22/1

NIS com final 6 - 25/1

NIS com final 7 - 26/1

NIS com final 8 - 27/1

NIS com final 9 - 28/1

NIS com final 0 - 29/1

Calendário das datas do Auxílio Brasil para fevereiro de 2022

NIS com final 1 - 11/2

NIS com final 2 - 12/2

NIS com final 3 - 17/2

NIS com final 4 - 18/2

NIS com final 5 - 19/2

NIS com final 6 - 22/2

NIS com final 7 - 23/2

NIS com final 8 - 24/2

NIS com final 9 - 25/2

NIS com final 0 - 26/2

Calendário das datas do Auxílio Brasil para março de 2022



NIS com final 1 - 18/3

NIS com final 2 - 19/3

NIS com final 3 - 22/3

NIS com final 4 - 23/3

NIS com final 5 - 24/3

NIS com final 6 - 25/3

NIS com final 7 - 26/3

NIS com final 8 - 29/3

NIS com final 9 - 30/3

NIS com final 0 - 31/3

Calendário das datas do Auxílio Brasil para abril de 2022

NIS com final 1 - 16/4

NIS com final 2 - 19/4

NIS com final 3 - 20/4

NIS com final 4 - 22/4

NIS com final 5 - 23/4

NIS com final 6 - 26/4

NIS com final 7 - 27/4

NIS com final 8 - 28/4

NIS com final 9 - 29/4

NIS com final 0 - 30/4

Calendário das datas do Auxílio Brasil para maio de 2022

NIS com final 1 - 18/5

NIS com final 2 - 19/5

NIS com final 3 - 20/5

NIS com final 4 - 21/5

NIS com final 5 - 24/5

NIS com final 6 - 25/5

NIS com final 7 - 26/5

NIS com final 8 - 27/5

NIS com final 9 - 28/5

NIS com final 0 - 31/5

Calendário das datas do Auxílio Brasil para junho de 2022

NIS com final 1 - 17/6

NIS com final 2 - 18/6

NIS com final 3 - 21/6

NIS com final 4 - 22/6

NIS com final 5 - 23/6

NIS com final 6 - 24/6

NIS com final 7 - 25/6

NIS com final 8 - 28/6

NIS com final 9 - 29/6

NIS com final 0 - 30/6

Calendário das datas do Auxílio Brasil para julho de 2022

NIS com final 1 - 19/7

NIS com final 2 - 20/7

NIS com final 3 - 21/7

NIS com final 4 - 22/7

NIS com final 5 - 23/7

NIS com final 6 - 26/7

NIS com final 7 - 27/7

NIS com final 8 - 28/7

NIS com final 9 - 29/7

NIS com final 0 - 30/7

Calendário das datas do Auxílio Brasil para agosto de 2022

NIS com final 1 - 18/8

NIS com final 2- 19/8

NIS com final 3 - 20/8

NIS com final 4 - 23/8

NIS com final 5 - 24/8

NIS com final 6 - 25/8

NIS com final 7 - 26/8

NIS com final 8 - 27/8

NIS com final 9 - 30/8

NIS com final 0 - 31/8

Calendário das datas do Auxílio Brasil para setembro de 2022

NIS com final 1 - 17/9

NIS com final 2 - 20/9

NIS com final 3 - 21/9

NIS com final 4 - 22/9

NIS com final 5 - 23/9

NIS com final 6 - 24/9

NIS com final 7 - 27/9

NIS com final 8 - 28/9

NIS com final 9 - 29/9

NIS com final 0 - 30/9

Calendário das datas do Auxílio Brasil para outubro de 2022

NIS com final 1 - 18/10

NIS com final 2 - 19/10

NIS com final 3 - 20/10

NIS com final 4 - 21/10

NIS com final 5 - 22/10

NIS com final 6 - 25/10

NIS com final 7 - 26/10

NIS com final 8 - 27/10

NIS com final 9 - 28/10

NIS com final 0 - 29/10

Calendário das datas do Auxílio Brasil para novembro de 2022

NIS com final 1 - 17/11

NIS com final 2 - 18/11

NIS com final 3 - 19/11

NIS com final 4 - 22/11

NIS com final 5 - 23/11

NIS com final 6 - 24/11

NIS com final 7 - 25/11

NIS com final 8 - 26/11

NIS com final 9 - 29/11

NIS com final 0 - 30/11

Calendário das datas do Auxílio Brasil para dezembro de 2022

NIS com final 1 - 10/12

NIS com final 2 - 13/12

NIS com final 3 - 14/12

NIS com final 4 - 15/12

NIS com final 5 - 16/12

NIS com final 6 - 17/12

NIS com final 7 - 20/12

NIS com final 8 - 21/12

NIS com final 9 - 22/12

NIS com final 0 - 23/12

