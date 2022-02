Dinheiro esquecido do Pis/Pasep 2021 poderá ser sacado em março; veja quem tem direito

Além do calendário de pagamento do Pis/Pasep 2022, neste ano, também será liberada a repescagem de saque do Pis/Pasep 2021. Entenda quem tem direito

A partir do dia 31 de março deste ano, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil irão liberar o saque do dinheiro esquecido no Pis/Pasep de 2021. Os valores para funcionários do setor público e privado dizem respeito ao arrecadado em 2019 e disponibilizados para retirada ainda no ano passado. Com isso, cerca de 320 mil brasileiros terão uma segunda oportunidade de sacar os R$ 208 milhões esquecidos no ciclo de pagamento do Pis/Pasep de 2021. Entenda:

O saque dos valores esquecidos seguirá a mesma ordem de liberação do pagamento feita neste ano, de forma escalonada, porém, somente terá o calendário de depósito liberado após o fim do ciclo vigente.

Assim, somente terão direito ao lote residual do Pis/Pasep 2021 aqueles que tinham saldo para receber ano passado e não fizeram o saque. Aqueles que novamente não sacarem o dinheiro até o fim do prazo, somente poderão ter acesso ao dinheiro no próximo ciclo de liberação, previsto para ocorrer no próximo ano.

O que é e quem tem direito ao Pis/Pasep?

Ambos são abonos salariais pagos como benefício aos trabalhadores com carteira assinada. O pagamento do Programa de Integração Social (Pis) destina-se a funcionários da inciativa privada, enquanto o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, a funcionários de entidades governamentais.

Tem direito aos abonos salariais, os trabalhadores contratados em regime de CLT que recebem até dois salários mínimos que esteja, há pelo menos cinco anos, inscrito no PIS/Pasep e tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base de pagamento. O valor do benefício varia conforme o número de meses trabalhados, atingindo o máximo de um salário mínimo (R$ 1.212) para quem trabalhou os 12 meses no ano-base de pagamento, que em geral é dois anos antes dos depósitos serem feitos.

O pagamento do Pis/Pasep feito em 2022 tem como base o dinheiro recolhido pelos abonos salariais em 2020. A liberação extra do dinheiro que não foi sacado no pagamento do Pis/Pasep de 2021 faz referência ao recolhido em 2019 e não tem relação com o serviço de resgate de dinheiro esquecido em contas bancárias antigas e outros mecanismos financeiros disponibilizado pelo Banco Central.

Como consultar e sacar o Pis?

O pagamento do Programa de Integração Social (Pis) ocorre por meio da Caixa Econômica Federal e poderá ser feito por meio de crédito em conta corrente ou poupança do banco, depósito em conta de poupança social digital aberta no no Caixa Tem, ou ainda sacado diretamente nos caixas eletrônicos da Caixa com uso do cartão do cidadão.

Os beneficiários podem ainda fazer a consulta do pagamento por meio do aplicativo da carteira digital de trabalho ou pela central de atendimento da Caixa no número 0800 726 0207.

Como consultar e sacar o Pasep?

Os funcionários públicos recebem o abono salarial do Pasep de forma automática em depósito em contas do Banco do Brasil. Caso o depósito não seja feito, o trabalhador poderá consultar a pendência no site do Banco do Brasil e solicitar que a transferência seja refeita, podendo escolher assim, uma conta bancária em outra instituição financeira.

Além disso, é disponibilizado para os trabalhadores a consulta por meio do telefone 158.

Calendário de pagamento do Pis de 2022

Nascidos em janeiro recebem dia 8 de fevereiro



Nascidos em fevereiro recebem dia 10 de fevereiro



Nascidos em março recebem dia 15 de fevereiro



Nascidos em abril recebem dia 17 de fevereiro



Nascidos em maio recebem dia 22 de fevereiro



Nascidos em junho recebem dia 24 de fevereiro



Nascidos em julho recebem dia 15 de março



Nascidos em agosto recebem dia 17 de março



Nascidos em setembro recebem dia 22 de março



Nascidos em outubro recebem dia 24 de março



Nascidos em novembro recebem dia 29 de março



Nascidos em dezembro recebem dia 31 de março

Calendário de pagamento do Pasep de 2022

Final 0 e 1 recebem no dia 15 de fevereiro

Final 2 e 3 recebem no dia 17 de fevereiro

Final 4 recebem no dia 22 de fevereiro

Final 5 recebem no dia 24 de fevereiro

Final 6 recebem no dia 15 de março

Final 7 recebem no dia 17 de março

Final 8 recebem no dia 22 de março

Final 9 recebem no dia 24 de março

