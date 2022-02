Justiça determina que Buser fique 24 horas sem operar no Ceará

A Justiça do Estado decidiu, em caráter liminar, pela paralisação da atuação da Buser no Ceará pelo período de 24 horas.

Trata-se de resposta com acato parcial à ação civil pública com pedido de tutela de urgência interposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Intermunicipal e Interestadual (Sinterônibus) contra a empresa, parceiras no negócio e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).



O autor do processo alega que a Buser e empresas parceiras estão prestando, sob o manto da clandestinidade, em vestes de fretamento, serviço público regular, sem outorga estatal, consistente no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado.

Conforme os autos, o juiz Carlos Augusto Gomes Correia, da 7ª Vara da Fazenda Pública do Poder Judiciário do Ceará, define que a Buser Brasil Tecnologia Ltda deve se abster de ofertar serviços de transporte coletivo rodoviário em sua plataforma online, bem como saia ou chegue ao Estado, pelo prazo de 24 horas.

A concessão da tutela de urgência requerida se deu de forma parcial. Na decisão, o juiz diz que as atividades não podem acontecer sem a observância plena aos regramentos estabelecidos para a prestação do transporte coletivo por fretamento nas linhas e itinerários regulamente operados e licitados pelas empresas filiadas ao Sinterônibus.

As demais empresas requeridas, também no mesmo prazo de 24 horas, devem se abster de transportar passageiros que adquiriram as respectivas viagens por intermédio da Buser, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 30.000, limitada a R$ 500.000, a ser imputada a cada uma das promovidas que eventualmente descumprir esta decisão.

"Determino ainda que a Arce mantenha fiscalização rigorosa das rés no Estado do Ceará, para que sejam impostas as penalidades previstas na legislação de regência, sob pena de aplicação de multa diária a ser definida oportunamente", finaliza no processo.

As parceiras no negócio citadas pelo autor são a DMG Transportes e Turismo, Expresso Ceará Transporte Ltda, Expresso Cearense, Transporte Nacional e Empresa Redenção.

No pedido à Justiça, o Sinterônibus requereu liminar para impedir a Buser e as demais empresas de oferecer e divulgar viagens e de prestar os serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros em circuito aberto e sem observar os regramentos estabelecidos para a prestação do transporte coletivo por fretamento, nas linhas e itinerários regularmente operados e licitados pelas empresas filiadas ao Sindicato, sob pena de multa diária R$ 50.000 para cada ré, além de cassação das autorizações para operação.

Contra a liminar, a Buser defende, no processo, a legalidade do serviço prestado, pois alega que apenas faz a intermediação, via plataforma online, entre usuários interessados em fazer uma mesma viagem de ônibus e as empresas privadas que prestam serviço de transporte coletivo por fretamento, rateando-se o custo total da viagem entre os interessados.

Narra ainda que não é uma empresa de transporte rodoviário, não possui ônibus, não vende passagens e não tem rotas ou itinerários fixos, tratando-se de uma empresa de tecnologia, que pratica atividade de intermediação, conectando grupos de pessoas a empresas.

