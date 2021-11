Como economizar com transporte em viagens pelo Brasil

Com a pandemia, houve um aumento do interesse dos brasileiros por destinos nacionais, o que pode significar relativa economia em relação às viagens feitas ao exterior, já que o real está desvalorizado em relação ao dólar. Apesar de os custos de viagens dentro do Brasil serem provavelmente menores, isso dependerá dos gastos dos viajantes.



Para quem deseja viajar pelo Brasil, o preço das passagens aéreas podem ser desanimadores. Felizmente, além da possibilidade de comprar bilhetes de avião mais baratos por meio de sites de buscas especializados, existem várias alternativas de transporte para quem deseja gastar menos na hora de viajar. O POVO separou algumas dicas para quem quer viajar mais gastando menos.

Como economizar em viagens: utilize sites de buscas

Faça buscas por passagens de avião em mais de um site, analise os preços e os voos (duração, escala etc) e veja o que vale a pena. Analise gráficos, veja os preços médios de cada voo no decorrer do ano e dos meses e faça a melhor compra. Veja alguns sites para comparar preços de passagens aéreas:

Como economizar em viagens: viaje de ônibus

Em trechos próximos, é possível viajar por terra pagando menos em relação ao que seria gasto com passagens de avião. Ultimamente, com o preço elevado da gasolina, viajar de carro pode não valer a pena, sobrando a possibilidade de viajar de ônibus para não gastar muito.

A vantagem de viajar de ônibus é que os preços das passagens não variam tanto em relação às de avião, sendo possível programar os gastos com antecedência e comprar em cima da hora sem não tomar um susto com o valor a ser pago. E se o trajeto for feito durante o dia, é possível visualizar as paisagens.

Dependendo da distância a ser percorrida, a desvantagem pode ser a demora das viagens, o consequente desgaste físico do passageiro e o tédio. Por isso, não é indicado viajar longos trechos de ônibus sem paradas para esticar as pernas. Levar um livro ou viajar com alguém com quem conversar pode ajudar a “matar o tempo” dentro do transporte.

Além disso, é possível fazer viagens terrestres por meio de empresas conhecidas como "low cost" de ônibus: Buser e WeMobi, que oferecem passagens com valores inferiores àquelas oferecidas por empresas convencionais. Vale a pena conferir o preço das passagens nas plataformas de cada uma dessas companhias!

Como economizar em viagens: caronas podem ajudar

Aplicativos de carona são bastante utilizados em países europeus e têm ganhado adeptos brasileiros. Sua função é permitir que donos de veículos aproveitem um trajeto que percorrerão de carro para oferecer “caronas” a outros viajantes por um preço, em geral, inferior a uma viagem de ônibus tradicional.

Em aplicativos como o BlaBlaCar, é possível combinar com o motorista o melhor ponto de encontro para ele e para o passageiro. Para segurança dos viajantes, tanto o motorista quanto o passageiro são avaliados na plataforma.

Dicas para planejar viagens gastando menos

Como economizar em viagens: pegue carona com a Força Aérea Brasileira

Com a Força Aérea Brasileira (FAB) é possível pegar viajar para um destino nacional sem gastar um tostão. O serviço não é ofertado exclusivamente para políticos ou militares, podendo ser solicitado por qualquer cidadão brasileiro.

No entanto, não é tão fácil conseguir uma vaga no avião. O usuário deve entrar no site da FAB, clicar em "Correio Aéreo Nacional" e ver se da cidade onde está saem voos para outros destinos. Em seguida, o viajante precisa realizar um cadastro que pode ser feito via telefone e formalizado pelo e-mail.

É necessário ainda aguardar o surgimento de uma vaga e, por fim, o passageiro será chamado para embarcar gratuitamente. O ponto negativo é que não há como saber a data exata que a viagem ocorrerá. A FAB não disponibiliza calendário com previsão de datas de futuros voos, mostrando os destinos no dia da viagem ou apenas algumas horas antes do embarque.

Devido à forte demanda pelo programa, para a 'carona' ocorrer, o órgão exige que o passageiro demonstre interesse para um destino específico com antecedência. A chamada para um determinado voo é feita via e-mail e a mensagem pode cair na caixa de spam.

Como economizar em viagens: ID Jovem

O ID Jovem é um programa que permite o acesso de pessoas entre 15 e 29 anos a passagens gratuitas ou com 50% de desconto, sendo possível viajar de trem e ônibus por diversos estados. Para tanto, a reserva de passagens deve ser feita, pelo menos, três horas antes da saída. Para adquirir a gratuidade ou a meia-entrada, é necessário ter renda de até dois salários mínimos mensais. No dia da viagem, é necessário mostrar o cadastro no programa junto de um documento de identificação.

Como economizar em viagens: viagem gratuita para terceira idade

Assim como o ID Jovem, o programa é voltado para o público com renda mensal de até dois salários mínimos. A diferença é que a pessoa precisa ter mais de 60 anos para obter esse benefício. Caso o idoso não consiga comprovar renda, é possível mostrar por meio da Carteira do Idoso, do Ministério da Cidadania, que ele não possui um emprego formal e, assim, ter o direito garantido. As passagens nas empresas podem ser reservadas com 30 dias úteis até três horas antes do início do percurso.

