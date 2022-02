Reguladora no Ceará vê serviço da Buser como irregular e intensifica fiscalização

Citada como ré no processo em que a Justiça do Ceará decidiu pela paralisação dos serviços da Buser em território cearense, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) confirma ao O POVO que a forma de atuação da empresa é considerada clandestina e que vai intensificar as fiscalizações contra a plataforma no Estado.

Conforme a autarquia, já há todo um planejamento estratégico para atuar contra a Buser nos próximos meses, a fim de retirar de circulação todos os ônibus situados no Ceará que operem por meio da plataforma, o que a Reguladora considera irregular.

E, que, desde o começo de janeiro até esta quinta-feira, 17 de fevereiro, pelo menos 34 ações de fiscalização e já foram apreendidos também mais de 15 ônibus. Os números já aumentaram, conforme a Arce, que ainda está em levantamento de dados para informar a elevação absoluta de autuações.

Embora responsável pelas fiscalizações, a Arce esclarece que realiza todo o planejamento, mas que a operação é realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito no Ceará (Detran-CE).

