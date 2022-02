IPVA 2022 CE: Sefaz gera boleto; como emitir e pagar vencimento de parcela

A primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2022 no Ceará (IPVA 2022 CE) tem vencimento hoje, quinta, dia 10 de fevereiro (10/02). Você pode pagar e emitir o boleto no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

Pagar boleto do IPVA 2022 CE pela Sefaz: 1º Passo - Entrar no site

Digite: www.sefaz.ce.gov.br ou busque o site pelo seu navegador e entre. Lembrando que é possível acessar o site do IPVA diretamente, clicando aqui.

Página inicial do site da Sefaz (Foto: Reprodução)



Pagar boleto do IPVA 2022 CE pela Sefaz: 2º Passo - procure por IPVA

Já no site da Sefaz, vá descendo até encontrar os Destaques e veja a aba "IPVA" ou "Dados IPVA" e clique.

Aba Destaques, onde se deve clicar em IPVA (Foto: Reprodução)



Pagar boleto do IPVA 2022 CE pela Sefaz: 3º Passo - Procure por imposto

Após clicar em "Dados IPVA", o site da Sefaz vai te direcionar para uma página própria do IPVA. Ao lado esquerdo, vai ter uma lista de opções. Clique na que esta escrita "Imposto" > depois em "Emitir DAE IPVA". Lembrando que é possível acessar esse site do IPVA diretamente, clicando aqui.

Página do IPVA (Foto: Reprodução)



Pagar boleto do IPVA 2022 CE pela Sefaz: 4º Passo - Emitir DAE IPVA

Após clicar em "Emitir DAE IPVA", o site vai pedir o Chassi do Veículo. Se você não tiver ele em mãos, pode colocar apenas a placa do automóvel e o Renavam, simultaneamente.

Dados para emissão do IPVA 2022 Ceará (Foto: Reprodução)



Pagar boleto do IPVA 2022 CE pela Sefaz: 5º Passo - Imprimir Boleto

Após colocar seus dados, você será direcionado para a página de emissão do Boleto. Aí você escolhe se que pagar em cota única, com prazo até 31 de janeiro de 2022, e aí clica no botão "IMPRIMIR COTA ÚNICA".

Ou se quiser seleciona a parcela que quer pagar e clica ou em "IMPRIMIR CARNÊ" ou em "IMPRIMIR DAE".

Área de emissão de boletos IPVA 2022 Ceará (Foto: Reprodução)



IPVA 2022 CE: calendário de pagamento

Com garantia de 5% de desconto no valor total do imposto, o valor parcelado é cobrado em até cinco vezes, desde que mantido o mínimo de R$ 100 por parcela. Confira calendário de pagamento do IPVA 2022 no Ceará:

Primeira parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de fevereiro (10/02)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de fevereiro (10/02) Segunda parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de março (10/03)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de março (10/03) Terceira parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 11 de abril (11/04)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 11 de abril (11/04) Quarta parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de maio (10/05)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de maio (10/05) Quinta parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de junho (10/06)

Com informações de Beatriz Cavalcante

