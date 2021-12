IPVA 2022 CE: os carros mais comprados no Brasil e no Estado

As alíquotas são as mesmas dos anos anteriores e o valor do imposto dependerá do ano de fabricação e do modelo do veículo. Os valores correspondem aos modelos mais vendidos nos meses de dezembro e de novembro

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) lançou nesta terça-feira, 28, as datas de pagamento, alíquotas e descontos relativos ao Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor em 2022 (IPVA). O valor do imposto dependerá do ano de fabricação e do modelo do veículo. As alíquotas são as mesmas dos anos anteriores, variando de 0,5% a 3,5% sobre o valor venal conforme o tipo de veículo. A maior parte da frota tem alíquota de 3%.

Sobre o assunto IPVA 2022 terá desconto de até 15% para cearenses; entenda

Com 2,3 milhões de veículos taxados no Ceará, IPVA 2022 já pode ser pago dia 3 de janeiro

IPVA 2022 no Ceará vai de R$ 63,9 mil a R$ 22,15; confira o quanto você vai pagar

IPVA 2022 CE: cinco carros mais comprados no Ceará em novembro de 2021

No Ceará, o IPVA 2022 dos cinco modelos mais vendidos no Brasil vai de R$ 681,33 a R$ 3.017,16. Ressalta-se que na lista a seguir constam os modelos de cada carro com IPVA mais baratos apresentados na tabela da Sefaz. As informações são da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) e os valores correspondem ao mês de dezembro. No Ceará, ao contrário do Brasil, o quinto modelo mais vendido em dezembro deste ano foi o Jeep Compass, cujo valor mínimo do imposto a ser pago é R$ 2.646,42 referente ao modelo Sport F fabricado em 2016.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1º - Chevrolet Onix 2012 R$ 681,33

2º - Chevrolet Onix Plus 86 cilindradas 2012 976,35

3º - Volkswagen Gol 1.0 2008 R$ 381,08

4º - Fiat Argo 2017 R$ 1.132,43

5º - Hyundai Creta 2020 R$ 3.017,16

IPVA 2022 CE: cinco carros mais comprados no Brasil em dezembro de 2021

Os preços correspondem aos os modelos de cada carro com IPVA mais baratos apresentados na tabela divulgada pela Secretaria da Fazenda do Ceará. Os dados são da Fenabrave e correspondem ao mês de novembro.

1° - Chevrolet Onix 2012 R$ 681,33

2° - Chevrolet Onix Plus 86 cilindradas 2012 976,35

3° - Hyundai HB20 2012 R$ 744,48

4° - Chevrolet Trakcer 2.0 2007 R$ 826,83

5° - Volkswagen Gol 1.0 2008 R$ 381,08





Tags