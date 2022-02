Combinação Notre Dame Intermédica e Hapvida tem projeção de R$ 1,38 bilhão em sinergia até 2024

Uma semana antes de dar início às negociações para lançamento de novas ações na bolsa de valores brasileira (B3), a cearense Hapvida comunica ao mercado as potencialidades identificadas nos estudos de incorporação do Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI). O valor de ganho de sinergia é estimado em R$ 1,38 bilhão captados até 2024.

O montante é previsto em R$ 800 milhões de receita comercial, que equivale a 58% da sinergia estimada, mais R$ 330 milhões de custos de sinistro (24%), e R$ 250 milhões em despesas de vendas gerais e administrativas (18%), totalizando os R$ 1,3 bilhão.

Em aviso para acionistas e o mercado geral divulgado na manhã desta segunda-feira, 7 de fevereiro, a empresa pontua que os estudos iniciais "identificaram determinadas sinergias na combinação das operações das Companhias que poderão resultar em uma futura redução de custos, otimização de despesas e aumento de receitas".

A perspectiva de redução de custos na operação e expansão da margem de lucro de cada companhia ainda apresenta "caráter preliminar", conforme destaca a Hapvida no comunicado ao mercado. Assim, estudos mais aprofundados sobre a questão deverão ser elaborados pelas empresas e comunicados ao mercado, assim que os resultados forem confirmados.

Cabe lembrar que além da NotreDame Intermédica Saúde, o grupo NotreDame inclui ainda a Mediplan Assistencial, Climepe Total, Lifeday Planos de Saúde, São Lucas Saúde e Clinipam Clínica Paranaense de Assistência Médica.

A partir da incorporação, o grupo se torna, oficialmente, uma das maiores subsidiarias da empresa cearense e coloca a Hapvida entre os líderes globais de provedores de saúde com R$ 100 bilhões em valor de mercado, com 300 clínicas, 70 hospitais, 8,3 milhões de usuários de convênio médico e mais de 5,2 milhões de beneficiários de plano dental.

De acordo com os detalhes do acordo divulgados em janeiro de 2021, na proposta, os acionistas da Hapvida teriam 53,6% da nova empresa e os acionistas do Grupo Notre Dame, os 46,4% restantes.

O anúncio desta segunda-feira, 7 de fevereiro, ainda destaca que espera capturar gradualmente no período de 2022 a 2024 sinergias operacionais estimadas em R$ 1,38 bilhão de Ebitda adicional, em bases recorrentes a partir de 2025, com:

aumento de receitas provenientes de cross-sell dos planos corporativos já existentes nas Companhias, criação de um produto único na forma de um plano nacional com utilização de rede verticalizada e aproveitamento da capacidade ociosa da rede assistencial própria para prestação de serviços para terceiros e convênios;

redução de custos médico-hospitalares provenientes das áreas de suprimentos através da centralização da cadeia de suprimentos, otimização e renegociação dos contratos existentes, compartilhamento da rede assistencial própria, investimentos para incremento de verticalização e gestão hospitalar mais eficiente com a integração e padronização de sistemas;

padronização das práticas de distribuição entre as Companhias e fidelização com corretores; e

redução de despesas gerais e administrativas com a otimização das despesas com localização e funcionamento e contratos diversos com terceiros.



Além disso, o valor estimado das sinergias operacionais não compreende os custos para a implementação das iniciativas atreladas a essas sinergias, os quais são estimados pela Companhia Combinada em aproximadamente R$ 100 milhões a R$ 150 milhões até 2024.

As sinergias tributárias não estão incluídas nas estimativas deste material. A Companhia Combinada estima que essa sinergia se estenda de cinco a sete anos a partir da incorporação societária da GNDI pelo Hapvida.



"Tais estimativas ainda não consideram o potencial aumento de vendas advindo do melhor atendimento ao cliente e da democratização ao acesso à saúde de qualidade no Brasil, objetivo central dessa combinação de negócios", frisa o comunicado.

