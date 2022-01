Hapvida projeta conclusão da compra da NotreDame para fevereiro

A Hapvida anunciou nesta terça-feira, 4, que a conclusão da compra da NotreDame Intermédica deve ser concluída no início de fevereiro. A operação foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em comunicado ao mercado, a operadora de saúde cearense informou que, decorrido o prazo de 15 dias desde a publicação do Despacho SG No. 1854/2021 no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2021, sem que houvesse questionamentos, foi emitida a certidão de trânsito em julgado da decisão da Superintendência-Geral do Cade que aprovou a Operação sem restrições.

"A próxima etapa contempla o fechamento da Operação (closing) que deverá ocorrer no início de fevereiro de 2022. A Companhia informará os seus acionistas oportunamente acerca dos procedimentos para o fechamento, incluindo o cronograma e os trâmites operacionais aplicáveis", informou a Hapvida.

A conclusão das negociações é estimada em quase R$ 120 bilhões. A companhia combinada terá rede com 84 hospitais, 257 clínicas e cerca de 11,5 milhões de beneficiários (com mercado endereçável de 65 milhões de clientes), entre assistência médica e odontológica. A nova empresa já nascerá atuando, em pelo menos 18 estados, distribuídos pelas 5 regiões brasileiras. O estado de São Paulo lidera no número de hospitais, com 28 unidades, seguido por Minas Gerais, com 12, além de Ceará e Pernambuco com 6 unidades cada.

