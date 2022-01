Famílias da zona rural recebem subsídio para compra de 802 imóveis

No Ceará, 151 famílias atendidas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) do BNB. As condições ofertadas pelo programa incluem carência de 36 meses e juros de 0,5% ao ano.

Em 2021, o Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 72,45 milhões no Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). Isso representa 802 operações que proporcionaram lar e terras para desenvolvimento de atividade agropecuária a mais de 2.500 pessoas. Somente no Ceará, foram beneficiadas 151 famílias com a liberação de R$10,78 milhões.

Segundo o superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar do BNB, em exercício, Céliton Nogueira, o crédito fundiário aumentou nos últimos anos. “Nós tivemos um crescimento de 39,69% na liberação dos recursos. Passamos de R$ 51,9 milhões financiados, em 2020, para R$ 72,45 milhões em 2021”, afirma.

O Banco do Nordeste é, atualmente, a Instituição Financeira com maior destaque na operacionalização do PNCF no País, respondendo por 61% das operações nessa modalidade.

O PNCF contempla trabalhadores rurais não-proprietários, preferencialmente assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários que comprovem, no mínimo, cinco anos de experiência na atividade rural. Os beneficiários devem ter renda anual bruta de até R$ 20 mil e patrimônio de até R$ 40 mil.

O programa também prevê carência de 36 meses e juros de 0,5% ao ano. Além de bônus fixo de adimplência de 40% sobre o valor de cada prestação (principal e juros). Caso a família consiga antecipar parcelas, são concedidos 5% de bônus adicionais, observando o limite de 50% do valor da parcela.

