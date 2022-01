Motoristas do Ceará têm até hoje para pagar IPVA 2022 com 15% de desconto

Saiba como conseguir desconto no IPVA de 2022 no Ceará e veja calendário de pagamento do imposto

Encerra hoje, segunda-feira, 31 de janeiro (31/01), o prazo para pagamento em cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2022 no Ceará.

Aqueles que realizarem a emissão e pagamento do boleto ainda hoje garantirão 10% de desconto no pagamento do tributo. Os motoristas com pontos acumulados no programa Sua Nota Tem Valor podem alcançar um desconto ainda maior, chegando até 15% de abatimento no valor do imposto se realizarem o pagamento até o fim do dia.

A previsão da Secretaria da Fazenda do Estado é de atingir arrecadação equivalente a R$ 1,45 bilhão com a cobrança do imposto referente a 2,34 milhões de veículos emplacados no Ceará. Deste total, 50% será repassado aos municípios onde os veículos estão licenciados e os outros 50% irão para os cofres do Estado.



Conforme o último balanço divulgado pela pasta, 320 mil motoristas cearenses já quitaram o tributo com pagamento em cota única.

Desconto no IPVA 2020 no Ceará

O pagamento em uma única vez garante 10% de desconto sobre o valor total do imposto cobrado, mas há ainda a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, com garantia de 5% de desconto e a chance de adicionar até outros5% de desconto com participação no programa de incentivo fiscal Sua Nota Tem Valor.

As pessoas cadastradas no programa que tenham pontos acumulados entre os meses de julho e novembro de 2021 podem conferir o desconto recebido, que varia entre 2% e 5%, com limite de R$ 1 mil, na opção “Pontuação IPVA” disponível no site ou aplicativo do programa. A aplicação do desconto referente ao Sua Nota Tem Valor, porém, ocorre de forma automática no ato da geração do boleto de pagamento, conforme a Sefaz.

Como gerar o boleto do IPVA Ceará 2022?

O boleto para pagamento do imposto referente ao ano de 2022 pode ser gerado pelos aplicativos Ceará App e Meu IPVA, disponíveis para celulares com sistemas operacionais iOS e Android, ou ainda diretamente no site da Sefaz.

Para gerar o boleto, será necessário informar os seguintes dados:

Chassi do veículo

Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)

Placa

Será possível realizar o pagamento por meio do internet banking, em casas lotéricas e de pontos de pagamento das redes bancárias: Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander e Itaú, e casas lotéricas. No Ceará, o IPVA de 2022 também poderá ser pago com com cartão de crédito, desde que sejam vinculados ao Banco do Brasil ou ao Bradesco.

Isenção do IPVA 2022 no Ceará

Pelas regras de tributação do IPVA, estão isentos da cobrança do imposto em 2022:

Pessoas com deficiência

Proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano ou escolares

Veículos com mais de 15 anos de fabricação

Calendário de pagamento do IPVA 2022 no Ceará

Com garantia de 5% de desconto no valor total do imposto, os motoristas cearenses podem ainda escolher parcelar o valor cobrado em até cinco vezes, desde que mantido o mínimo de R$ 100 por parcela. Confira calendário de pagamento do IPVA 2022 no Ceará:

Primeira parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de fevereiro (10/02)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de fevereiro (10/02) Segunda parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de março (10/03)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de março (10/03) Terceira parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 11 de abril (11/04)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 11 de abril (11/04) Quarta parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de maio (10/05)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de maio (10/05) Quinta parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de junho (10/06)

