Sua Nota Tem Valor divulga ganhadores do 18º sorteio

Grande prêmio no valor de R$ 100 mil ficou com Godofredo Soares de Araújo Júnior, de Fortaleza; programa também oferece desconto no IPVA para participantes

A Secretaria da Fazenda do Ceará, Sefaz, divulgou, nesta quinta-feira, 20, os nomes dos ganhadores do 18º sorteio do programa Sua Nota Tem Valor. Também foram sorteados mais 15 participantes e 13 instituições com os prêmios de R$ 5 mil, cada. O grande prêmio no valor de R$ 100 mil do programa ficou com Godofredo Soares de Araújo Júnior, de Fortaleza.

A entrega simbólica dos prêmios será transmitida, às 11h, no dia 28 de janeiro, pela TV Ceará e pelo canal da Sefaz no YouTube. Os 15 prêmios de R$ 5 mil, divididos em três áreas do Ceará, beneficiam o cidadão sorteado e também a instituição por ele adotada, que recebe premiação no mesmo valor.

Neste mês, por meio do sorteio, o programa alcançou cidadãos e entidades de 10 municípios cearenses: Fortaleza, Cedro, Iracema, Santa Quitéria, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Piquet Carneiro e Pacatuba. Também foram beneficiadas 301 instituições sem fins lucrativos com o rateio de R$ 300 mil.

Clicando aqui e você pode conferir a lista das instituições beneficiadas por terem atingido o Índice de Engajamento Social (IES) de 0,1% do total de pontos apurados em dezembro de 2021.

Desconto no IPVA



Além dos prêmios, os participantes do Sua Nota Tem Valor podem acumular pontos para desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023. Serão computados os pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre os meses de dezembro de 2021 e novembro deste ano.

