BNB oferece linha de crédito para setor privado da saúde

Empresas do estado do Ceará contrataram financiamentos em torno de R$ 85,5 milhões através da linha FNE Saúde

Banco do Nordeste (BNB) está oferecendo linha de crédito destinada a hospitais, clínicas, indústrias e outros empreendimentos privados ligados à área da saúde para auxiliar os municípios atendidos pelo Banco no enfrentamento da pandemia de covid-19. No Ceará, as empresas de saúde contrataram financiamentos em torno de R$ 85,5 milhões por meio da linha, o valor corresponde a 29% de todas as operações realizadas pela mesma no ano passado.

A linha, de nome 'FNE Saúde", foi lançada em janeiro de 2021 e já realizou operações de crédito no valor de R$ 295,55 milhões em seu primeiro ano de execução.

Para 2022, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) manterá recursos disponíveis para investimentos em construção ou melhoria de estruturas e instalações, lançamento de produtos, modernização de equipamentos e processos relacionados com as atividades da área de saúde.

Os negócios com micro, pequeno e pequeno-médios empreendimentos foram os que mais captaram recursos do FNE com essa linha de crédito, respondendo por 77,83% das contratações. O segmento de serviço em saúde foi o que mais captou recursos e investiu em infraestrutura: 88,9% das contratações foram direcionadas aos serviços de saúde.

A média de valores liberados por operação ficou em torno de R$ 530 mil. “Essa linha está sendo um importante reforço para as empresas atuantes na área de saúde pública, esta que está sendo muito pressionada pela pandemia de covid-19”, afirma, por meio de nota, Hamilton Reis de Oliveira, gerente executivo, em exercício, do Ambiente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do BNB.

