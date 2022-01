BNB financia até 100% da mensalidade de estudantes de nível superior; veja como solicitar

Para ser elegível, o estudante deve ter participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, ter obtido média das notas das provas igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação

O Banco do Nordeste vai liberar crédito a estudantes de nível superior a partir da próxima segunda-feira, 17 de janeiro, por meio do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies).

Os empréstimos cobrem até 100% do valor da mensalidade e podem ser solicitados em qualquer época do ano, por meio do portal do BNB, dispensando o deslocamento a agências.



São R$ 20 milhões disponíveis em 2022. Os recursos são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal funding da instituição.

O banco promete juros mais baixos do mercado na modalidade e prazo de pagamento de até três vezes o tempo de duração do curso, durante o qual o pagamento mensal será de apenas 35% do valor da mensalidade mais os juros.



A condição é que o aluno esteja regularmente matriculado em cursos de graduação não gratuitos, oferecidos por instituições de ensino conveniadas e que tenham sido avaliados pelo Ministério da Educação (MEC).

Para ser elegível, o estudante deve ter participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, ter obtido média das notas das provas igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação.



Como acessar o Fies pelo BNB

O estudante pode solicitar acesso ao Fies, pelo site do BNB, na opção Financiamento Estudantil, pelo botão Solicite seu Financiamento. O aluno deve efetuar cadastro com todas as informações solicitadas e aguardar aprovação. Enquanto isso, ele e os envolvidos na solicitação também precisam realizar os procedimentos de cadastro digital.



Após as informações do estudante preenchidas e cadastros concluídos, a solicitação irá para a instituição de ensino superior de destino, que irá emitir o DRI (documento de regularidade de inscrição).

Quando tratar-se de aditamento, será emitido o DRM (documento de regularidade de matrícula) pela instituição de ensino superior, sem a necessidade de nova solicitação de financiamento no portal BNB.

