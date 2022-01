Banco do Nordeste nomeia José Gomes da Costa como novo presidente interino

O Banco do Nordeste tem um novo presidente interino. José Gomes da Costa foi nomeado no início da tarde de hoje pelo Conselho de Administração da instituição e substitui Anderson Possa na função. Nos bastidores, o nome de Gomes da Costa era mencionado como indicação de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e quem motivou a demissão do ex-presidente Romildo Rolim, como O POVO mostrou em primeira mão em janeiro deste ano.

Sem dar explicações do porquê da mudança, o comunicado ao mercado enviado pelo BNB apenas informa da nomeação de Gomes da Costa às 12h desta segunda-feira, 17: "Nomeação do Sr. José Gomes da Costa, atual Diretor Financeiro e de Crédito, como Presidente Interino e Conselheiro de Administração do Banco do Nordeste, na forma do art. 25, §1º, IV, do Estatuto Social do Banco, em substituição ao Sr. Anderson Aorivan da Cunha Possa. O Sr. José Gomes da Costa ficará acumulando os dois cargos."

Graduado em Economia com mestrado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Gomes da Costa é o segundo presidente interino do Banco do Nordeste em menos de 4 meses. Desde dezembro, inclusive, ele exercia a função de diretor Financeiro e de Crédito.

Com a mudança, Possa passa a ocupar o cargo do colega que assumiu a presidência interinamente. Confira a diretoria executiva do Banco do Nordeste, agora:

José Gomes da Costa – Diretor Financeiro e de Crédito, acumulando a Presidência Interina;

Anderson Aorivan da Cunha Possa – Diretor de Negócios;

Bruno Ricardo Pena de Sousa – Diretor de Planejamento;

Haroldo Maia Júnior – Diretor de Administração;

Lourival Nery dos Santos - Diretor de Controle e Risco;

Thiago Alves Nogueira – Diretor de Ativos de Terceiros.

Polêmica envolvendo microcrédito

A mudança no cargo mais importante do principal banco de fomento da Região acontece desde setembro do ano passado a partir de manifestações de políticos sobre as práticas do Banco do Nordeste quanto à operação do microcrédito.

Deflagrada pelo deputado federal Valdermar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal - um dos partidos de maior peso dentro do Centrão e com quem o presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) negociou filiação para disputar a reeleição -, a polêmica envolveu o microcrédito urbano do BNB.

Costa Neto foi condenado e preso em 2012 por envolvimento no escândalo do mensalão.

Em vídeo postado nas redes sociais, Valdemar da Costa Neto se disse admirado por o BNB contratar a ONG Instituto Nordeste Cidadania (Inec) por R$ 600 milhões sem licitação e, em seguida, encaminhou ofícios ao ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, à ministra secretária do Governo Flávia Arruda, com cópia para Bolsonaro, pedindo a demissão do presidente e toda a diretoria do BNB.

Assim, aconteceu. Romildo Rolim, presidente na época, foi destituído do cargo dias depois. Anderson Possa assumiu interinamente e ainda se mantém no cargo.

Meses depois, inclusive, Possa afirmou, em entrevista à rádio O POVO CBN, que não há suspeitas de fraude envolvendo o Inec e a antiga diretoria do Banco. Ao mesmo tempo, ele foi o responsável por lançar o edital para selecionar os novos operadores do microcrédito do Banco do Nordeste, que não logrou êxito e o BNB resolveu assumir a operação.

