BNB lança edital que oferta R$ 6 milhões para aceleradoras de startups é lançado nesta sexta

As empresas interessadas precisam realizar o cadastramento para enviar projetos até 3 de março de 2022. Aceleradoras domiciliadas nos estados da região Nordeste em que o banco tem atuação podem participar

Nesta sexta-feira, 24, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) lança o edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci). O documento prevê a oferta de R$ 6 milhões a projetos de aceleradoras — empresas privadas que apoiam criação e crescimento de startups, em caráter não reembolsável.

Para concorrer ao edital, as empresas interessadas precisam realizar o cadastramento e o envio de projetos até 3 de março de 2022. As aceleradoras e seus representantes devem estar previamente habilitados até 24 de fevereiro. O objetivo do programa é fomentar o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento sustentável de startups.

As propostas devem ser enviadas, exclusivamente, na área de convênios do site do BNB; o resultado preliminar da seleção dos projetos será divulgado em 7 de abril de 2022. Podem participar aceleradoras domiciliadas nos estados da região Nordeste e municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais em que o Banco tem atuação.

As aceleradoras contempladas pelo edital irão estruturar e executar o Programa de Educação Empreendedora, que tem duração de até 12 meses e é dividido em dois módulos: ideação e tração. O edital está disponível no site do BNB.

Benefícios



Os recursos previstos serão usados para apoiar iniciativas de aceleradoras que auxiliam as empresas de base tecnológica (startups) na aproximação com investidores e potenciais clientes, assim como na aplicação de metodologia de validação de ideias, de acompanhamento, de capacitação e de aconselhamento nos aspectos técnicos, jurídicos e mercadológicos.

Os projetos selecionados poderão utilizar o valor obtido para pagamento de recursos humanos, equipamentos e material permanente, materiais de consumo, serviços de terceiros e despesas administrativas. Além disso, está prevista premiação em dinheiro a ser ofertada às startups mais bem colocadas em cada um dos dois módulos (ideação e tração).

