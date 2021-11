Banco do Nordeste não seleciona empresas para Crediamigo

Após análise e julgamento da Comissão Especial de Credenciamento, o BNB concluiu que as empresas não cumpriram as exigências requeridas no Edital

O Banco do Nordeste acabou por não escolher nenhuma das entidades inscritas para concorrer pela operacionalização do microcrédito produtivo orientado urbano (Crediamigo), objeto do Edital 2021/141.

Segundo a instituição, após análise e julgamento da Comissão Especial de Credenciamento do Banco, as empresas após análise e julgamento da Comissão Especial de Credenciamento do Banco, as empresas não cumpriram as exigências requeridas no Edital requeridas no Edital, sendo, então, inabilitadas para a prestação dos referidos serviços.

Novo prazo de cinco dias úteis para a apresentação de eventuais recursos foi aberto. "O Banco do Nordeste reitera seu compromisso com a transparência e governança dos seus processos. Os demais desdobramentos sobre esse credenciamento serão tempestivamente informados à sociedade", acrescenta, em comunicado ao mercado.

Entenda o caso

Sobre o assunto BNB alcança melhor índice de governança pública entre bancos federais, segundo TCU

Três empresas se candidataram para operacionalização do Crediamigo

Empresário citado em suposta fraude do IRB concorre com banco para operar microcrédito do BNB

