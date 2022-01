Motoristas fogem da gasolina comum de R$ 6,99 e fazem fila para abastecer a R$ 6,13 em Fortaleza

Apesar de o preço do litro da gasolina comum seguir sem aumentos pela nona semana seguida no Ceará, o produto está no valor mais alto em 20 anos, e os motoristas em Fortaleza, para fugir da cobrança de até R$ 6,99, fazem fila para abastecer a R$ 6,13 no posto Bela Vista de bandeira Shel, da avenida Barão de Studart com Júlio Siqueira.

Na semana passada, donos de veículos na Capital chegaram a fazer fila pelo valor de R$ 6,17 em posto de combustível bandeira Shell na rua Torres Câmara com José Lourenço, no bairro Aldeota, em Fortaleza, no Ceará. O preço também era igual ao do posto BR da avenida Heráclito Graça, quase em frente ao Hapvida.

Acontece, que, para muitos, o valor de R$ 6,17 ou o de R$ 6,13 desta semana é um alívio para muitos motoristas que passaram a pagar acima de R$ 6 pelo combustível a partir de junho do ano passado, quando chegou a R$ 6,12 no Ceará, no seu preço máximo. A média acima desse valor, em R$ 6,466, foi alcançada em outubro, no Estado.

Pela série história do preço do litro da gasolina comum no Ceará, disponível no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) desde 2001, o valor do combustível veio subindo ao longo dos anos.



Segundo o levantamento, a gasolina figurava a R$ 1,8338 em dezembro de 2001 e foi ficando na casa dos R$ 2 a R$ 3 até 2013. Daí até 2020, o patamar médio do produto variou até R$ 4,739. Mas em 2021 alcançou os R$ 6, chegando ao maior patamar dos últimos 20 anos.

No Ceará, conforme a ANP, a precificação do produto entra na nona semana com tendência de redução, mas, ainda assim, os valores praticados ainda não representam um alívio para o consumidor. Com preço médio de R$ 6,65, o litro da gasolina chega a ser vendido com valores entre R$ 6,35 e R$ 7,49 no Estado.

Em Fortaleza, a ANP aponta valor médio do litro da gasolina comum a R$ 6,63, variando entre R$ 6,35 e R$ 6,99. Porém, já há postos cobrando no patamar entre R$ 6,17 e R$ 6,13. Na Região Metropolitana, há relatos de leitores O POVO que falam de R$ 6,10 em Maracanaú. (Colaboraram Alan Magno e Cláudio Ribeiro)

Veja a série histórica da gasolina no Ceará

dez/2001 - R$ 1,838

dez/2002 - R$ 1,987

dez/2003 - R$ 2,008

dez/2004 - R$ 2,418

dez/2005 - R$ 2,539

dez/2006 - R$ 2,658

dez/2007 - R$ 2,623

dez/2008 - R$ 2,516

dez/2009 - R$ 2,613

dez/2010 - R$ 2,667

dez/2011 - R$ 2,649

dez/2012 - R$ 2,726

dez/2013 - R$ 2,930

dez/2014 - R$ 3,174

dez/2015 - R$ 3,860

dez/2016 - R$ 3,955

dez/2017 - R$ 4,165

dez/2018 - R$ 4,478

dez/2019 - R$ 4,648

dez/2020 - R$ 4,739

dez/2021 - R$ 6,874

Fonte: ANP

Confira o preço médio da gasolina por cidade no Ceará

Caucaia - R$ 6,68, variando entre R$ 6,47 e R$ 6,89



Crateús - R$ 7,09, variando entre R$ 6,98 e R$ 7,49



Crato - R$ 6,56, variando entre R$ 6,49 e R$ 6,79



Fortaleza - R$ 6,63, variando entre R$ 6,35 e R$ 6,99



Iguatu - R$ 6,88, variando entre R$ 6,88 e R$ 6,89



Itapipoca - R$ 7,11, variando entre R$ 7,10 e R$ 7,12



Juazeiro do Norte - R$ 6,58, variando entre R$ 6,45 e R$ 6,85



Limoeiro do Norte - R$ 6,98, variando entre R$ 6,96 e R$ 6,99



Maracanaú - R$ 6,62 variando entre R$ 6,47 e R$ 6,87



Quixadá - R$ 6,61, variando entre R$ 6,49 e R$ 6,95

Fonte: ANP





