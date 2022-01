Gasolina no Ceará entra na nona semana sem aumentos; confira preços

O preço máximo encontrado no Estado é também o maior registrado entre os postos de combustíveis monitorados nos nove estados do Nordeste

O Ceará entra na nona semana com tendência de redução no preço do litro da gasolina comum, mas ainda assim, os valores praticados ainda não representam um alívio para o consumidor. Com preço médio de R$ 6,65, o litro da gasolina chega a ser vendido com valores entre R$ 6,35 e R$ 7,49.

Os dados integram o levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgado na manhã deste sábado, 8 de janeiro. Estudo leva em consideração o monitoramento de preços em 184 postos de combustíveis em dez municípios cearenses entre os dias 2 e 8 deste mês, expressando uma tendência de preço para semana subsequente.

De acordo com a base de dados da ANP, o último aumento registrado no preço médio da gasolina no Ceará ocorreu na segunda semana de novembro de 2021, quando o valor praticado saiu de R$ 6,91 entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro, para R$ 6,96 entre os dias 7 e 13 de novembro. Desde então, o preço se manteve estável, com apenas um registro de um aumento de R$ 0,02 entre a primeira e a segunda semana de dezembro do ano passado, seguido de uma queda de R$ 0,34, e quedas sequenciais desde então.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Após alta de até 60%, combustíveis tendem a manter preços

ANP autua sete postos e três revendas de GLP no Ceará

Ainda assim, a variação de preço do combustível segue sendo fortemente influenciada pela localização geográfica. Enquanto em Fortaleza há postos de combustíveis comercializando a gasolina por R$ 6,35, em Crateús, o valor chega a R$ 7,49. O preço varia em média R$ 0,20 a depender do local onde o produto seja comercializado.

Os preços podem sofrer variações ainda maiores do que os identificados pela ANP a depender de estratégias comerciais dos postos de combustíveis. Fato que rotineiramente gera filas e congestionamentos de motoristas em busca de encher o tanque com um preço mais em conta. Na tarde da última sexta-feira, 7, motoristas fazem fila por gasolina a R$ 6,17 em posto de combustível bandeira Shell na rua Torres Câmara com José Lourenço, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Considerando o preço individual praticado por cada posto de gasolina, o ponto de venda mais caro encontrado no Nordeste é uma unidade comercial de Crateús, com preço de R$ 7,79.

Com relação ao contexto regional, considerando a média de preço vigente em cada estado, no topo do ranking do combustível mais caro, o estado do Rio Grande do Norte apresenta preço médio de R$ 6,95. Na sequência, em segundo lugar está o Piauí, onde o litro da gasolina comum custa em média R$ 6,83 e pela Bahia, com preço médio de R$ 6,81. Na outra ponta, Maranhão apresenta o menor preço da região, comercializando o produto com valor médio de R$ 6,42.

Confira o preço médio da gasolina por cidade no Ceará

Caucaia - R$ 6,68, variando entre R$ 6,47 e R$ 6,89



Crateús - R$ 7,09, variando entre R$ 6,98 e R$ 7,49



Crato - R$ 6,56, variando entre R$ 6,49 e R$ 6,79



Fortaleza - R$6,63, variando entre R$6,35 e R$ 6,99



Iguatu - R$ 6,88, variando entre R$ 6,88 e R$ 6,89



Itapipoca - R$ 7,11, variando entre R$ 7,10 e R$ 7,12



Juazeiro do Norte - R$ 6,58, variando entre R$ 6,45 e R$ 6,85



Limoeiro do Norte - R$ 6,98, variando entre R$ 6,96 e R$ 6,99



Maracanaú - R$ 6,62 variando entre R$ 6,47 e R$ 6,87



Quixadá - R$ 6,61, variando entre R$ 6,49 e R$ 6,95

Tags