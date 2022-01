ANP autua sete postos e três revendas de GLP no Ceará

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgou nesta sexta-feira, 7, um balanço das operações de fiscalização de combustíveis em dez estados. No Ceará, seis postos de combustíveis e três revendas de GLP, gás de cozinha, foram autuados por irregularidades.

Nas ações, os fiscais verificaram se as normas da Agência, como o atendimento aos padrões de qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas, apresentação de equipamentos e documentação adequados, entre outras, estão sendo cumpridas.

Entre os dias 27 de dezembro e 6 de janeiro, os fiscais da ANP estiveram em 12 agentes econômicos nos municípios de Palmácia, Pacoti, Baturité e Fortaleza.

Na Capital, um posto de combustíveis foi autuado por utilizar equipamentos medidores em más condições de uso e por não possuir equipamentos para realização de análise dos combustíveis (teste de qualidade que pode ser exigido pelo consumidor). A falta de equipamentos de análise também levou à autuação de um posto de Palmácia.

Em Pacoti, um posto recebeu autuação dos agentes por não exibir os preços praticados, à vista e a prazo, em painel de preços, e por não exibir nas bombas os preços praticados a prazo. Já em Baturité outro posto foi autuado por fornecer menos combustível do que o registrado na bomba abastecedora e por não cumprir medida cautelar de interdição, funcionando antes da autorização da ANP.

Pouco antes, na semana dos dias 20 a 23 de dezembro, os fiscais estiveram outras cinco revendas de GLP e sete postos de combustíveis. Destas, três revendas foram autuadas por apresentarem problemas como a falta de segurança das instalações, não exibição de painel de preços, armazenamento irregular de botijões e por utilizar veículos transportes de botijões não condizentes com as especificações da Agência.

E um posto de combustíveis em Fortaleza foi autuado por não ter instrumentos de análise da qualidade dos combustíveis, tampouco termodensímetro (equipamento acoplado à bomba de etanol hidratado para verificar aspectos de qualidade) em bom estado de funcionamento.

Outro posto recebeu uma autuação pelos mesmos motivos, além de ser autuado e interditado por não apresentar equipamentos medidores em bom estado de funcionamento e conservação. Houve também a autuação e interdição parcial de outro posto de combustíveis que estava comercializando etanol hidratado fora das especificações da ANP.

Operação no Brasil

Além do Ceará, a operação também foi realizada em Sergipe, Bahia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. De acordo com a ANP, as ações de fiscalização são planejadas a partir de diversos vetores de inteligência, como denúncias de consumidores, dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) da Agência, informações de outros órgãos e da área de Inteligência da ANP, entre outros.

Os estabelecimentos autuados pela ANP estão sujeitos a multas que podem variar de R$ 5 mil a R$ 5 milhões. As sanções são aplicadas somente após processo administrativo, durante o qual o agente econômico tem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em lei.

Denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do Fale Conosco ou do telefone 0800 970 0267 (ligação gratuita).

