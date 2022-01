Motoristas fazem fila em Fortaleza para abastecer com gasolina comum a R$ 6,17; veja postos

Articulista quinzenal do O POVO

Em dezembro de 2001, há 20 anos e quase uma semana, o combustível era vendido a R$ 1,838. Então a fila em Fortaleza para abastecer veículos é por um preço 235% acima do visto antigamente

Motoristas fazem fila por gasolina a R$ 6,17 em posto de combustível bandeira Shell na rua Torres Câmara com José Lourenço, no bairro Aldeota, em Fortaleza, no Ceará. O preço também é visto no posto BR da avenida Heráclito Graça, quase em frente o Hapvida.

O valor é um alívio para muitos motoristas que, ainda em dezembro de 2021, encontrava a média do litro do produto a R$ 6,874 no Estado, chegando a R$ 6,35 em alguns estabelecimentos.

Mas é ainda bem acima do encontrado em anos anteriores. Puxando o histórico da precificação pelos levantamentos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), fica 30% acima do que era em dezembro de 2020, quando a gasolina comum estava a R$ 4,739.

Se for comparar com a série histórica da ANP, a diferença é bem maior. À época, em dezembro de 2001, há 20 anos e quase uma semana, o combustível era vendido a R$ 1,838. Então a fila em Fortaleza para abastecer veículos é por um preço 235% acima do visto antigamente.

Veja a série histórica da gasolina no Ceará

dez/2001 - R$ 1,838

dez/2002 - R$ 1,987

dez/2003 - R$ 2,008

dez/2004 - R$ 2,418

dez/2005 - R$ 2,539

dez/2006 - R$ 2,658

dez/2007 - R$ 2,623

dez/2008 - R$ 2,516

dez/2009 - R$ 2,613

dez/2010 - R$ 2,667

dez/2011 - R$ 2,649

dez/2012 - R$ 2,726

dez/2013 - R$ 2,930

dez/2014 - R$ 3,174

dez/2015 - R$ 3,860

dez/2016 - R$ 3,955

dez/2017 - R$ 4,165

dez/2018 - R$ 4,478

dez/2019 - R$ 4,648

dez/2020 - R$ 4,739

dez/2021 - R$ 6,874



Fonte: ANP

