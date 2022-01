IPVA 2022 SP: saiba como emitir o boleto

A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo divulgou as datas e prazos para pagamento do IPVA em 2022, informando ainda o período e pacotes para obtenção de descontos.

IPVA 2022 SP: pagamento em cota única e parcelado

Para obter o desconto máximo de 9%, quem possuir veículo com placa final 1 deve pagar até o dia 10 de janeiro, uma segunda-feira. Já para veículos 0km podem obter desconto de 3% se o pagamento do imposto for efetuado até o quinto dia da emissão da nota fiscal.

Quem optar pelo pagamento antecipado em cota única, terá desconto de 9% até o dia 21 de janeiro de acordo com o final da placa do carro janeiro. Em fevereiro, de acordo com o final da placa, obtém-se um desconto de 5%.

Quem optar por efetuar o parcelamento do pagamento em 5 vezes, de fevereiro a junho, obterá 5% de desconto de acordo com o final de placa.

O calendário é diferente para os caminhões. Em janeiro, para pagamento integral, será concedido desconto de 9%; para pagamento em abril, o desconto é de 5%. Para pagamento em cinco parcelas de março, maio, julho, agosto e setembro, o desconto de 5%.

IPVA 2022 SP: como consultar e emitir boleto

O proprietário deve acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP. Em seguida, é só colocar o Renavam do veículo, inscrito no documento do carro, e o CPF do dono. Com esses dados, o Detran indicará o valor do imposto a ser pago, e informará a data de vencimento.

Depois, deve ser emitida a guia do boleto para efetuar o pagamento. Basta imprimir a guia no próprio site do Detran. O pagamento pode ser feito virtualmente ou em qualquer agência bancária ou lotéricas.

