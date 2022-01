Ceará começa 2022 com queda de preço dos combustíveis; confira valores

O ano de 2022 começou com uma boa notícia para os motoristas cearenses. O levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgado nesta terça-feira, 4 de janeiro, mostra uma tendência de queda no preço médio do litro da gasolina comum e do etanol hidratado, o álcool veicular, no Estado.

Sobre o assunto IPVA 2022 CE: veja datas de pagamento e valores do imposto

IPVA 2022 CE: Saiba como emitir o boleto no site da Sefaz

Mesmo com as reduções, o preço médio do litro da gasolina no Ceará é de R$ 6,75. Valor é o terceiro maior entre os nove estados da região Nordeste do Brasil, atrás apenas de Rio Grande do norte, onde o litro da gasolina é vendido em média por R$ 6,95 e do Piauí, segundo maior preço da região, com patamar médio de R$ 6,82.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com relação ao álcool veicular, o motorista no Ceará pagava em média R$ 5,73 na primeira semana de dezembro do ano passado por um litro de etanol. Mas após quatro semanas de redução, o combustível inicia 2022 custando em média R$ 5,64, sendo vendido por valores entre R$ 5,19 e R$ 6,29 nos postos de combustíveis no Estado.

Valores representam o terceiro patamar mais caro em vigor no Nordeste, sendo superado apenas pelo Maranhão, onde o preço médio pago pelo litro do álcool é de R$ 5,71 e pela preço médio do Rio Grande do Norte, de R$ 5,68. Ainda assim, o posto de combustível com o litro do álcool mais caro entre os nove estados do Nordeste está no Ceará, no município de Crateús e pratica o preço de R$ 6,29.

Sobre o assunto Produção de petróleo e gás sobe 2,8% em novembro puxada por Petrobras, diz ANP

Etanol/ANP: preço cai em 20 Estados e no DF na semana; média Nacional recua 0,32%

Diesel foi o combustível que mais subiu em 2021, diz ANP

Enquanto o litro da gasolina é vendido por valores entre R$ 5,99 e R$ 7,12. A pesquisa da ANP leva em consideração o monitoramento de 192 postos de combustíveis em 11 cidades cearenses. Com base em dados coletados entre os dias 27 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022, a cidade com litro da gasolina mais caro no Ceará é Itapipoca, onde o produto é vendido por até R$ 7,12.

O posto de combustível com valor mais em conta para o litro da gasolina comum encontrado fica em Sobral, com preço de R$ 5,99. A pesquisa destaca ainda que os postos sobralenses tem uma variação média de preço de R$ 0,29 para mais ou para menos no valor cobrado pelo litro da gasolina.

Na Capital, o preço do combustível varia entre R$ 6,39 e R$ 6,99. No Estado, com quatro semanas consecutivas de quedas, o preço médio da gasolina no Ceará ficou R$ 0,20 mais barato, saindo de R$ 6,95 entre os dias 5 e 11 de dezembro de 2021 para preço cobrado atualmente.

Tags