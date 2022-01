Emprego em 2022: sete dicas para conseguir vaga de trabalho; veja lista

Com a retomada da economia, o momento atual é favorável para quem pretende iniciar o novo ano com uma oportunidade de trabalho e, para aproveitar as melhores ofertas de emprego, é importante se preparar para as vagas o quanto antes; veja dicas

Grandes empresas costumam escolher os primeiros meses do ano para dar início a projetos inovadores, sendo janeiro um mês em que muitos processos seletivos são abertos. Para Leonardo Casartelli, diretor de marketing do Empregos.com.br, um dos maiores portais de vagas do país, o momento atual é favorável para quem pretende iniciar o novo ano com uma oportunidade de trabalho.



“A tendência é que após esses quase dois anos de retenção, as empresas voltem a contratar para reestruturar seu quadro de colaboradores e haja a abertura de novos empreendimentos. Para aproveitar o aquecimento do mercado é preciso começar a se preparar desde já”, afirma.

Diante do aquecimento do mercado de trabalho, Casartelli enumerou sete dicas para quem busca oportunidade de trabalho em 2022, sejam jovens, adultos ou pessoas que desejam mudar de carreira. Veja:

1. Emprego em 2022: defina objetivos

O primeiro passo é entender onde você está e onde quer chegar e a partir disso estabelecer as metas de trabalho a curto prazo. Em seguida, você deve estudar os cargos que possam interessar e as empresas que se encaixem no seu perfil profissional, além das vantagens competitivas que você tem em relação a outras pessoas que buscam a mesma vaga que você.

“Isso ajuda no planejamento e é muito importante ser dito durante as entrevistas. Hoje os recrutadores buscam pessoas que não fiquem estagnadas e estejam sempre buscando crescimento. Então é importante deixar claro qual é seu objetivo, onde você quer estar e o que vai fazer para chegar lá”, afirma Casartelli .

2. Emprego em 2022: fique de olho no mercado

É importante saber em que setores do mercado buscar oportunidades, haja vista que, mesmo com a crise econômica estabelecida, há setores da economia que se destacam e continuam crescendo ou não são tão prejudicados. Por exemplo, atualmente, empresas de varejo, varejo on-line e de produção industrial estão demandam uma alta gama de profissionais. É um bom momento para buscar emprego nessas áreas.

3. Emprego em 2022: atualize o currículo

Quando já souber o que quer fazer, atualize o currículo conforme o cargo que deseja ocupar em uma determinada empresa. Invista na sua atualização do documento e inclua as informações relevantes sobre a vida profissional, além de experiências recentes que podem agregar valor ao currículo, como cursos que fez durante a pandemia. Caso não possua experiência na área ou esteja buscando o primeiro emprego, inclua no currículo o histórico escolar e as suas competências.

Já quem atua em postos relacionados à produtividade e a criatividade, é importante criar um portfólio de materiais já elaborados pelo profissional durante a carreira. “É uma forma de valorizar projetos que demonstram o seu potencial e driblar as dificuldades que o mercado impõe para quem está tentando entrar agora”, explica Leonardo.

4. Emprego em 2022: utilize a tecnologia a seu favor

Fique atento às plataformas especializadas em conectar vagas e candidatos, como o Linkedin. Muitas oportunidades são noticiadas por meio desses sites, por onde também é possível realizar a candidatura a centenas de vagas, aumentando as chances de contratação.

5. Emprego em 2022: atenção aos requisitos

Foque nas vagas que podem de fato ser ocupadas por você e faça da sua busca por um novo emprego a mais assertiva possível. Lembre-se também: “Recomendo que inicie a leitura da descrição da vaga pelos requisitos e, caso atenda pelo menos à maioria, prossiga para a descrição das atividades e responsabilidades. Se entender que consegue cumprir com as tarefas propostas, então prossiga com a candidatura”, sugere Leonardo Casartelli.

6. Emprego em 2022: cultive seu networking

Pessoas conhecidas podem ajudar na busca por um novo emprego, de modo que oportunidades podem surgir durante uma conversa com um colegas de faculdade ou do antigo trabalho, por exemplo. “Você pode pedir para alguém com quem já trabalhou diretamente fazer um depoimento em rede social ou colocar o contato dela como referência no currículo”, afirma.

7. Emprego em 2022: se prepare para as entrevistas

Pesquise sobre as companhias para as quais você tem em vista trabalhar e busque entender o que elas buscam em um profissional. Saber sobre a empresa pode ser um diferencial na hora da entrevista.

“Melhor do que atirar para todo lado, é entender qual cargo deseja e em qual empresa. Às vezes, o candidato encontra alguma novidade no mercado ou estuda sobre um assunto com antecedência e chega no processo seletivo melhor preparado em relação aos concorrentes”, finaliza Casartelli.

Fonte: Empregos.com.br



