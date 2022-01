Aeroporto de Fortaleza inaugura sala VIP; Veja fotos

Planejada desde antes da pandemia pela Fraport, a sala VIP do Aeroporto Internacional de Fortaleza entrou em operação nesta quinta-feira, 6, após a administradora do terminal fechar contrato com a Ambaar Lounge.

A empresa atua neste segmento há 20 anos e se associou, no ano passado, à Airport Dimensions - empresa líder neste nicho na América do Norte, com operações na Europa e Ásia. Batizada de Ambaar Lounge Club For, a sala VIP da capital cearense não teve as dimensões reveladas na nota enviada pela Fraport.

Localizada no embarque doméstico, a sala tem funcionamento de 6h às 22h.

Na descrição da sala, a administradora do aeroporto informa que o espaço "traduz o ambiente nordestino por meio de uma decoração alegre, com cores vibrantes e rica em detalhes." Completam o interior um mobiliário em tons de areia, cadeiras de redes e iluminação estratégica, "fazendo com que o cliente se sinta acolhido pelo caloroso sol do nordeste."

Da mesma forma, a Ambaar Lounge Club Poa, no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, foi inaugurada esta semana, segundo informou a administradora.

"Estamos muito felizes com a abertura destes dois novos ambientes em Fortaleza e Porto Alegre. Eles elevam o padrão dos serviços oferecidos em nossos aeroportos. A parceria com empresas qualificadas e referência em salas VIP, como a AMBAAR Lounge e a Airport Dimensions, confere qualidade e profissionalismo às experiências que proporcionamos aos nossos passageiros”, afirma Sabine Trenk, COO da Fraport Brasil, em nota.

“O lançamento do AMBAAR Club FOR e POA faz parte do plano contínuo de expansão global da nossa rede de lounges com conceitos inovadores que levam experiências memoráveis aos convidados e clientes e, que, ao mesmo tempo, trazem benefícios comerciais aos aeroportos”, afirma Nancy Knipp, Presidente Américas da Airport Dimensions.

Confira imagens:

