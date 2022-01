Latam anota aumento de 64% dos passageiros transportados no País no final do ano

A Latam informou nesta terça-feira ter transportado 2,1 milhões de passageiros no final de 2021 no Brasil, referentes a embarques domésticos e internacionais. O período contabilizado de voos vai de 17 de dezembro até 7 de janeiro de 2022. O volume é 64% maior do que no mesmo período do ano anterior.

Segundo a companhia aérea, foram 13.509 decolagens no período, um crescimento de 56% sobre igual intervalo do ano anterior. Os cinco aeroportos que movimentaram mais passageiros da Latam foram Guarulhos, Brasília, Congonhas, Fortaleza e Santos Dumont.

"Graças ao avanço da vacinação, a demanda ficou mais consistente e estável. Além disso, o processo de reestruturação da Latam tornou a empresa mais eficiente e competitiva. Em conjunto, esses fatores nos permitiram voltar a crescer fortemente no Brasil", afirma em nota o diretor de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Diogo Elias.

A Latam já retomou 95% da sua capacidade doméstica do período pré-pandemia e prevê iniciar 2022 com 100% desta capacidade recuperada. São 49 aeroportos brasileiros atendidos pela empresa (ante 44 no pré-pandemia), com estimativa de chegar à marca inédita de 56 destinos nacionais até maio de 2022.

