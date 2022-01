Piloto desvia avião de Teresina para Fortaleza devido a mau tempo

Um voo que partiu de Guarulhos (SP) com destino a Teresina (PI) precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, neste sábado, 1º, após a aeronave não conseguir efetuar pouso devido ao mau tempo. O avião havia decolado por volta das 14h40min e tinha previsão de aterrissagem às 17 horas. Contudo, a forte chuva que banhou a capital piauiense entre o fim da tarde e começo da noite obrigou o piloto a desistir do procedimento de pouso. Após rápida comunicação com a torre, ele decidiu seguir caminho para o Ceará.



A Gol Linhas Aéreas informou que a aeronave é um Boeing 737 e transportava 167 passageiros. O desembarque em Fortaleza ocorreu pouco depois das 18 horas, sem nenhuma intercorrência. Os viajantes tiveram que aguardar até às 22h50min, quando um novo voo foi providenciado pela companhia. A empresa garantiu que, diante do imprevisto, os passageiros receberam toda a assistência necessária até o horário do novo embarque.

Sobre o assunto Comissária questiona casal por não usar máscara em voo, é agredida e avião retorna ao aeroporto de Fortaleza

Aeroportos da Infraero têm aumento de passageiros neste fim de ano

Cocaína sairia de Fortaleza para África dentro de peças de automóveis

Mais de 2.500 voos são cancelados nos EUA por ômicron e mau tempo



Conforme painel da Infraero, o aeroporto de Teresina operava dentro da normalidade até a publicação desta matéria. Além do voo que partiu de Fortaleza, o terminal do Piauí tem previsão de registrar uma nova aterrissagem às 2h30min deste domingo. A frequência é oriunda de Campinas, interior de São Paulo. Ao longo do dia, estão previstas dez decolagens. O primeiro voo sai às 3h30min e o último às 20h55min. A frequência das 12 horas, operada pela companhia Latam, terá o aeroporto de Fortaleza como destino.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags