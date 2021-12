Greve dos servidores da Receita não modifica operação em portos e aeroportos

A greve dos servidores da Receita Federal, iniciada nesta segunda-feira, 27/12, em todo País, não deve modificar o trabalho das aduaneiras em portos e aeroportos. No Ceará, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, tem movimentação normal, informa a administradora, Fraport Brasil. "A Fraport Brasil não recebeu nenhuma comunicação da Receita Federal do Brasil sobre este tema e as operações seguem em sua normalidade, tanto no Terminal de Cargas como no Terminal de Passageiros."

Segundo o Sindifisco, sindicato nacional dos auditores fiscais, a operação padrão nos portos, aeroportos e fronteiras terrestres foi garantido após assembleia da categoria.

"É importante esclarecer que, nesse caso, não haverá qualquer impacto aos viajantes que ingressam ou saem do país", informa a entidade.

