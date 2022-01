Brisanet abre 100 vagas de emprego em Fortaleza; saiba como se candidatar

A partir de amanhã, quinta-feira, 6, até o dia 8 de janeiro, a empresa de telecomunicações Brisanet realizará seleção de cerca de 100 novos funcionários. As vagas de emprego abertas são para Fortaleza e dizem respeito a três segmentos de atuação. Todo processo ocorrerá de forma presencial, O POVO explica como, confira.

Os postos de trabalho exigem comprovação de experiência e se destinam para atuação como vendedor, técnico reparador e instalador de comunicações. Objetivo da empresa é aumentar o número de colaboradores para prosseguir com o plano de expansão e conquista de mercado na Capital cearense.

A seleção presencial ocorrerá em três locais da Cidade, da seguinte forma:

No dia 6 de janeiro, quinta-feira, a empresa estará recebendo currículos dos candidatos na unidade do Sine/IDT do bairro Papicu, na rua Valdetário Mota, número 970.



No dia seguinte, sexta-feira, 7, a captação de currículos ocorre na Av. Francisco Sá, número 7221, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) na Barra do Ceará.

O último dia de seleção ocorrerá na escola Grau Técnico do bairro Montese, localizado na rua Barão de Sobral, número 712.

Em todos os dias da seleção, serão recebidos currículos de candidatos que se apresentarem para o processo seletivo entre 8h e 10h da manhã. Além dos currículos, é necessários apresentar documento com foto, comprovante de endereço e recomenda-se apresentar a carteira de trabalho.

Após a entrega dos currículos, os candidatos serão submetidos a uma triagem, podendo ser convocados para entrevista já no local. Outros informações sobre o processo seletivo serão informados para candidato no ato da entrega do currículo.

