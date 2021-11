Receita líquida da Brisanet cresce 56% de julho a setembro de 2021

Dentre os destaques da Brisanet neste ano, está o arremate de três lotes regionais no leilão do 5G da Anatel

A receita operacional líquida da cearense Brisanet Participações S.A. (B3: BRIT3) cresceu 56% no terceiro trimestre de 2021 (3T21) quando comparado com igual período do ano passado e 12% ante trimestre imediatamente anterior (abril a junho).



Em balanço divulgado nesta sexta-feira, 12, a empresa frisa que o resultado é fruto da expansão geográfica orgânica da companhia que no 3T21 entrou em 10 novas cidades, e desde setembro de 2020 (nos últimos 12 meses) adicionou 1,5 milhão de homes passed (HP) – a mesma quantidade de 2011 a 2019.



Já o Ebitda ajustado para itens não-recorrentes (despesas IPO) cresceu 65% no 3T21 ante o 3T20, e 279% quando comparado ao 2T21. Já o ajustado cresceu 42% e 25% nas mesmas comparações. A margem Ebitda subiu para 38,2% no trimestre de julho a setembro.

Dentre os destaques da Brisanet neste ano, está o arremate de três lotes regionais de espectro de 3,5 GHz (Nordeste e Centro-Oeste) e 2,3 GHz (Nordeste) no leilão do 5G da Anatel.

"A Companhia reitera seu compromisso de promover inclusão digital em todo o Nordeste e agora também no Centro-Oeste", explica em nota.

As outorgas dos três lotes somam R$ 168 milhões que devem ser pagos em 20 anos, prazo de validade do direito de uso leiloado. Além disso a companhia informa que se compromete a levar cobertura 5G a todas as cidades do Nordeste e Centro-Oeste abaixo de 30 mil habitantes.

Esse investimento deverá ser realizado de 2023 a 2030. Segundo a Anatel, a expectativa é que os Termos de Autorização de Uso sejam firmados ainda neste ano.

