Brisanet vence 2º lote do leilão 5G e domina Centro-oeste com lance de R$ 105 milhões

Na sequência da participação expressiva no leilão 5G, a cearense Brisanet conquistou o domínio da frequência 5G em oferta regional na região Centro-Oeste do Brasil. A empresa arrematou o lote C5 do leilão com oferta de R$ 105 milhões.

Momentos antes, a empresa nascida em Pereiro havia arrematado por R$1,25 bilhão a frequência do 5G com foco regional nos nove estados do Nordeste. As duas aquisições colocam a cearense como um dos destaque do leilão, contrariando as expectativas anteriormente divulgada por analistas do mercado.

Com as duas novas aquisições, a Brisanet poderá expandir a oferta de banda larga já na frequência do 5G, além de poder lançar o recém-adquirido direito de serviços de telefonia móvel, também na região Centro-Oeste do Brasil.

O lote C5 do leilão 5G também irá operar com frequência de 3,5 giga-hertz com volume total de 80 mega-hertz. O foco deste lote, assim como o primeiro arrematado pela empresa cearense, é garantir o acesso a rede 5G em todos os municípios com menos de 30 mil habitantes em toda região.

Ao todo quatro prestadores de serviços de telecomunicações manifestaram interesse no lote e apresentaram propostas válidas conforme regras do leilão. Entre elas:

Brasil Digital Telecomunicações com lance de R$ 2.527.514,81

Brisanet com lance de R$ 105 milhões

Claudio Two-you Industria e comércio - R$ 80 milhões

Meganet - R$ 3.285.769,20

