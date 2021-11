Brisanet contrata mais de 600 pessoas em todo o Nordeste em novembro

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 39 vagas para Alagoas, 56 para Bahia, 194 para o Ceará, 53 para Paraíba, 150 para Pernambuco, 53 para o Piauí, 37 para o Rio Grande do Norte e 32 para Sergipe

A Brisanet anunciou nesta quarta-feira, 10, abertura de 614 vagas de emprego durante o mês de novembro. As oportunidades são distribuídas para todos os sete estados onde a empresa está presente e para novas cidades que devem começar a receber os serviços da operadora nos próximos meses.

São 39 vagas para Alagoas; 56 para Bahia; 194 para o Ceará; 53 para Paraíba; 150 para Pernambuco; 53 para o Piauí;37 para o Rio Grande do Norte; e 32 para Sergipe.

Sobre o assunto Operadoras apontam 'gargalos' no caminho do 5G

Com aumento de concorrência, Catho abre mão de mensalidade

Governo amplia abrangência do Programa Mais Empregos Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



As vagas são para instalador de telecomunicações, promotor de vendas, consultor de relacionamento comercial, emendador de cabo fibra óptica, cabista, além de vagas comerciais, operacionais e administrativas. Além disso, cerca de 40 vagas são destinadas para a área de tecnologia. As oportunidades de emprego também são estendidas a Pessoas com Deficiência (PCD)

No Ceará, os cargos são para analista de tecnologia de redes, programador, analista de testes e auxiliar de suporte ao usuário, e se destinam para as regiões de Juazeiro do Norte e Pereiro.

De acordo com Marcela Abelenda, diretora de Pessoas do Grupo Brisanet, o grande volume de contratações é resultado do crescimento da empresa que já conta com cerca de 7.500 colaboradores. “Nossa companhia está em plena expansão e, para que possamos oferecer serviços com qualidade e excelência, precisamos de muita gente talentosa para apoiar o crescimento sustentável do negócio e oferecer as melhores experiências aos nossos clientes."

Somente em 2021, o Grupo Brisanet já contratou mais de 3.600 pessoas, possuindo assim uma média de 360 contratações por mês.

Para se candidatar a uma das vagas

O processo seletivo para o preenchimento das vagas acontece de forma online através do site: https://www.brisanet.com.br/, na aba “Trabalhe Conosco”.

Por meio da página da Brisanet, a pessoa candidata tem acesso a todas as vagas disponíveis e a possibilidade de realizar a inscrição na vaga mais adequada ao seu perfil.

Tags